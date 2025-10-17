Cronologia evenimentelor până la explozia din Rahova: DSU prezintă momentele din documentele operative ale MAI

Departamentul pentru Situații de Urgență spune că joi, pe 16 octombrie, a primit sesizări la numărul de urgență 112 privind miros puternic de gaze pe scara blocului care a explodat. Până vineri dimineața, spune DSU, nu au mai fost făcute raportări la 112.

„În urma exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la blocul situat pe Calea Rahovei, Sector 5, București, dorim să facem următoarele precizări, pentru a clarifica unele informații apărute în spațiul public”, transmite DSU care prezintă „cronologia evenimentelor, așa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI”:

16 octombrie 2025, ora 08:22 : Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată.

: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată. 16 octombrie 2025, ora 08:29 : Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.

: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor. 16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.

Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv. 17 octombrie 2025, ora 09:08: Se produce explozia.

Sesizările primite de Distrigaz

În același timp, Distrigaz, furnizorul de gaze al blocului, susține că a primit o reclamație privind miros putenric de gaze inclusiv vineri dimineața, cu puțin timp înainte de explozie.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus.

Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, susține Distrigaz

Vineri „Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou”

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil.

Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”, susține compania.

„În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă. Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.”, mai spune furnizorul de gaze.