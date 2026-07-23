VIDEO. Antreprenorii care l-au bătut pe Selly la abonați pe YouTube cu un business construit la Iași. 15 miliarde de vizualizări pe an

Animațiile și cântecele pentru copii din ecosistemul Tralala și LooLoo Kids au adunat peste 15 miliarde de vizualizări în ultimele 365 de zile și aproape un miliard de ore de vizionare.

În spatele cifrelor uriașe se află o afacere construită la Iași de antreprenorii români Alexandru și Cristina Bădan, pornind de la patru cântece de iarnă realizate din fonduri proprii.

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