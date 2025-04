VIDEO Apariţie scurtă a Papei Francisc în Piaţa Sfântul Petru, după slujba de Florii

Papa Francisc a avut o scurtă apariţie în Piaţa Sfântul Petru, la finalul slujbei din duminica Floriilor, salutând credincioşii din scaunul său cu rotile, în timp ce continuă recuperarea după o pneumonie severă, transmite Reuters, conform News.ro.

„Duminica Floriilor fericită, Săptămână Mare binecuvântată,” a transmis Suveranul Pontif, înainte de a reveni în interiorul Vaticanului, oprindu-se din loc pentru a vorbi cu credincioşii, inclusiv cu un grup de măicuţe vizibil încântate.

Spre deosebire de duminica trecută, când a apărut pentru prima dată în public de la externarea sa, acum papa nu a mai fost văzut cu tub de oxigen sub nas.

Papa Francisc, în vârstă de 88 de ani, a fost externat pe 23 martie, după ce a petrecut cinci săptămâni în spital pentru tratamentul infecţiei pulmonare, despre care medicul său a spus ulterior că i-a pus viaţa în pericol.

Echipa sa medicală i-a recomandat două luni de repaus, iar la început papa a rămas în afara atenţiei publice după revenirea la Vatican.

Totuşi, în ultima săptămână, a făcut patru apariţii neanunţate, semn că starea sa de sănătate s-ar putea îmbunătăţi. De asemenea, a avut o scurtă întâlnire cu regele Charles al III-lea şi regina Camilla ai Marii Britanii.

Rămâne neclar cât de activ va fi Papa Francisc în cadrul Săptămânii Mari, cea mai importantă perioadă din calendarul Bisericii Catolice, marcată de slujbe şi ceremonii importante.

Pope Francis, without supplemental oxygen, makes a surprise appearance at the conclusion of Palm Sunday Mass in St. Peter’s Square, saying a few words to wish the faithful present a “Good Palm Sunday and a good Holy Week to you all.” pic.twitter.com/KqbqqiJdAS