VIDEO Aproape 800 de persoane reținute în urma violențelor din Franța, după victoria lui PSG din finala Champions League

Violențe la Paris după finala Ligii Campionilor de sâmbătă, 30 mai 2026. Credit: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Poliția franceză a reținut 780 de persoane implicate în violențele care au avut loc la Paris și în alte orașe din Franța, în noaptea de sâmbătă, după triumful lui Paris Saint-Germain din finala Ligii Campionilor de la Budapesta, potrivit The Guardian.

Suporterii au pornit incendii și au vandalizat magazine pe străzile Franței, după ce PSG a învins-o pe Arsenal și a cucerit cel mai important trofeu din fotbalul european pentru al doilea an la rând.

🇫🇷 PARÍS HA CAIDO



Tras la obtención de la Champions League por parte del PSG, París se ha convertido en zona de guerra.



Acá vemos las consecuencias de la cobardía de los líderes europeos. pic.twitter.com/yogDbgWXKJ — Dani Lerer (@danilerer) May 30, 2026

Ministrul francez al afacerilor interne, Laurent Nuñez, a precizat că în ciocnirile care au avut loc pe străzi au fost răniți 57 de ofițeri, majoritatea suferind răni minore.

În conferința de presă pe care a susținut-o duminică, oficialul a spus că situația a fost ținută într-o mare măsură sub control.

„Majoritatea festivităților s-au desfășurat pașnic” în capitala franceză, a declarat Nuñez, care a menționat că majoritatea incidentelor au avut loc în cartierul Champs-Élysées și în apropierea stadionului Parc des Princes din vestul Parisului, unde fanii se adunaseră pentru a urmări meciul de la Budapesta.

Potrivit ministrului, poliția a intervenit de cinci ori în cursul nopții pentru a-i împiedica pe oameni să blocheze traficul pe șoseaua principală de centură din jurul Parisului.

PSG won Champions League again & their fans turned Paris into a warzone pic.twitter.com/hXvayTNsm3 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 31, 2026

Incidente în 15 orașe

Laurent Nuñez a declarat că au fost înregistrate incidente în aproximativ 15 orașe din țară. În afară de Paris, au mai fost vandalizate magazine în „unu sau două”, a spus el.

În total au fost reținute 780 de persoane, dintre care 480 doar în zona Parisului, a mai precizat ministrul francez al afacerilor interne.

One person was killed during the riots in Paris following PSG’s victory, Franceinfo reports.



Across the country, 219 people were injured, while shops were looted in 15 cities.



The number of arrests has reached 780. https://t.co/YDQxCKI5mO pic.twitter.com/95dklzYWYm — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

Conform parchetului din Paris, 277 de persoane – printre care 82 de minori – au fost plasate oficial în custodia poliției în urma unor presupuse infracțiuni. Cele mai multe dintre ele sunt acuzate de agresiuni împotriva ofițerilor de poliție, dar există și acuzații de furt, vandalism și tulburarea ordinii publice.

Ministrul Nuñez a mai spus că un șofer a pierdut controlul unei mașini și a intrat cu autoturismul în terasa unui restaurant, rănind două persoane – dintre care una grav.