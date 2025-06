VIDEO Arafat: Salina Praid este complet inundată cu 4 milioane de metri cubi de apă, după a treia infiltrație masivă în 2 ani / Fechet: Au fost inundații încă din 1970. Cei vinovați vor fi trași la răspundere

„La acest moment salina Praid este complet inundată, cantitatea de apă fiind de 4 milioane de metri cubi”, a anunțat miercuri la Guvern Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Acesta a spus că aceasta este a treia infiltrație masivă, prima fiind în 20 februarie 2023. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a subliniat că la salină au fost inundații încă din 1970 și că speră ca cei vinovați să fie descoperiți rapid de verificările Corpului de control al premierului.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat, miercuri, într-o conferință la Guvern, că Salina Praid este complet inundată la acest moment, iar o echipă din cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene va veni în România pentru a lucra cu experții din țara noastră.

„La acest moment, Salina Praid este complet inundată, cantitatea de apă acumulată fiind de aproximativ 4 milioane de metri cubi. Pentru gestionarea situației de urgență, la nivelul IGSU, începând cu data de 6 mai, forțe din cadrul ISU Harghita, ulterior și din cadrul ISU Brașov, Covasna, Mureș și Neamț, au fost mobilizate cu motopompe și au lucrat în încercarea de a evacua apa din salină, dar acest lucru nu s-a mai putut realiza. Primele intervenții ale ISU au fost la data de 6 mai’, a declarat Raed Arafat, după ședința de Guvern, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.

Potrivit șefului DSU, pe 1 iunie, a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, desfășurată în sistem online, în scopul aprobării unei solicitări de asistență internațională prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

‘Decizia luată și de către prim-ministru a fost de a solicita experți care să vină să lucreze cu experții noștri ca să întărim activitatea de acolo și să poată să schimbe opinii și să avem opinii mai fundamentate și să fie o consultare. Întotdeauna când ai și a doua opinie, mai ales când vin experți bine pregătiți și care au avut experiențe similare, putem să avem o valoare adăugată. În data de 2 iunie, prin Mecanismul de Protecție Civilă, s-a înaintat solicitarea unei echipe de experți din domeniile: mecanica rocilor, mine de sare, geotehnică minieră, impactul asupra mediului, stabilitatea structurii de exploatare a sării geodezică, rezistența mecanică, stabilitatea solului de fundație pentru construcție, stabilitatea maselor de pământ. (…) În data de 3 iunie, a avut loc o videoconferință la care au participat cei opt experți din Spania, Olanda, Germani și Ungaria, din cadrul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii, urmând ca astăzi aceștia să sosească în România’, a precizat Arafat.

Fechet: Cei vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat la Praid vor fi trași la răspundere

În aceeași conferință, ministrul interimar al Mediului, Mircea Fechet, a subliniat că secretar de stat Arafat a prezentat doar o parte din incidentele care au inundat salina, nenumărate inundații fiind încă din anul 1970.

„Corpul de control al prim-ministrului solicită documente de la toate instituțiile și sunt convins că foarte rapid, pentru că această chestiune trebuie rapid tranșată, cei vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat la Praid vor fi trași la răspundere. Nu am niciun dubiu în legătură cu acest fapt. Aș adăuga doar faptul că, în aceste zile și nopți, am citit foarte multe expertize, am citit foarte multe procese verbale de constatare a anumitor situații de acolo și pot să vă spun că domnul secretar de stat Arafat a prezentat doar o parte din incidentele care au inundat salina. De altfel, începând cu anul 1970, sunt astfel de situații documentate și dinaintea acestui an, dar au fost nenumărate astfel de incidente. Probabil ne amintim cu toții acele situații în care turiștii erau evacuați foarte repede din salină. Însă, repet, eu cred că foarte rapid, Corpul de control al prim-ministrului va prezenta primele detalii și în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut și mai ales în legătură cu ceea ce s-a întâmplat începând cu ziua de 6 mai, când, dacă dăm timpul înapoi și ne uităm inclusiv la rapoartele meteo, putem să constatăm că atunci când s-a inundat salina, spre exemplu, debitul cursului de apă Corund nu era foarte mare, avea un debit de până în 6 mc/s, comparabil cu debitul pe care îl avem astăzi’, a spus Fechet, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului de resort, la Salina Praid au fost demarate lucrări tehnice pentru rezolvarea provizorie a situației.

‘Mă bucur foarte mult că lucrurile au demarat efectiv la Salina Praid și vom avea acea lucrare provizorie. Ea va fi compusă în principal din două tuburi cu o secțiune de 2.000 mm, ce vor asigura un debit de scurgere de până la 24 mc/s. Dau toate aceste detalii tehnice pentru a face pe fiecare să înțeleagă că totuși vorbim de o lucrare temporară, o lucrare ce ar trebui să ne ajute să putem trece în siguranță la fazele următoare, mult mai complicate și mult mai complexe. Totodată, vreau să comunic faptul că am extins numărul de puncte de monitorizare în contextul în care există un risc semnificativ de mediu, respectiv contaminarea cu cloruri a cursurilor de apă în aval. Monitorizăm în acest moment pe 12 secțiuni ale cursului de apă Corund, ale cursului de apă Târnava Mică și Târnava Mare și putem deja constata, pentru că avem rezultatele zilei de astăzi, în continuare creșteri ale acestor concentrații, și asta poate să dăuneze mediului’, a menționat oficialul.

Acesta a adăugat că specialiștii din cadrul Ministerului Mediului, alături de cei de la Administrația Națională ‘Apele Române’ vor începe, miercuri seara, discuțiile tehnice cu experții internaționali.

‘(…) avem aproximativ 40.000 de persoane afectate astăzi, pentru că apa este încărcată cu aceste cloruri, este sărată mai pe românește și nu poate fi consumată. Totodată, vreau să vă asigur că toți experții Ministerului Mediului, și avem la fața locului mai mulți experți, atât de la Apele Române, cât și de la Direcția Generală a Apei din minister, încep încă din această seară discuțiile cu experții internaționali, sosiți în cadrul mecanismului de protecție civilă. Aș mai adăuga faptul că am trimis deja în avizare interministerială o Hotărâre de Guvern privind proiectarea, respectiv efectuarea de studii de fezabilitate, detalii de execuție, proiect tehnic pentru o soluție de atenuare în amonte. În același timp, ne propunem să demarăm foarte repede studiile aferente în legătură cu devierea cursului de apă Corund pe albia veche, lucru declarat nefezabil de către experți anul trecut, în baza unei expertize tehnice ce a fost efectuată ca urmare a inundării minei în anul 2024. Astăzi, aflându-ne într-un context mult diferit de ceea ce era anul trecut pe vremea aceasta, considerăm respectiva variantă și identificăm soluții pentru a o finanța. E o soluție destul de costisitoare, ce presupune, pe de o parte, săpături în munte, transportul a mii de metri cubi de rocă, mutarea unor linii din altă tensiune sau a unor drumuri. Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a ne asigura că protejăm cetățenii comunei Praid’, a explicat Mircea Fechet.

Comisia Europeană (CE) a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că o echipă de opt experți europeni va fi desfășurată timp de o săptămână pentru a ajuta la analiza situației pe teren la Salina Praid, după ce autoritățile române au activat Mecanismul UE de Protecție Civilă, solicitând experți specializați în mecanica rocilor și minei de sare.

Echipa va fi formată din doi specialiști în mediu, patru geologi și doi ingineri civili din Germania, Ungaria, Olanda și Spania.

Însoțită de un ofițer de legătură din cadrul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) al UE, echipa va lucra, de asemenea, alături de experți naționali pentru a pune la punct o foaie de drum pentru readucerea minei la starea sa normală și pentru a evalua riscurile potențiale pentru zona locuită de deasupra minei.

Pe data de 6 mai, Salina Praid a fost închisă din cauza infiltrațiilor produse în urma ploilor abundente, iar în prezent aproximativ 50.000 de persoane care locuiesc în aval de comuna Praid nu mai beneficiază de apă potabilă, din cauza concentrațiilor foarte mari de cloruri din pârâul Corund și râul Târnava Mică, ca urmare a inundațiilor.