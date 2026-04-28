VIDEO Arde o biserică din Maramureș. Acoperișul, cuprins de flăcări / Mobilizare masivă de forțe la fața locului

Un incendiu s-a produs marți la Biserica Catolică din localitatea Șurdești. Autoritățile locale au precizat că flăcările au cuprins lăcașul de cult aflat în construcție și „nu pe cel din lemn, aflat în Patrimoniul Mondial UNESCO.”

La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime, precum și alte trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, anunță ISU Maramureș.

Imagini cu acoperișul lăcașului de cult cuprins de flăcări au fost publicate pe rețelele de socializare, acestea surprinzând amploarea incendiului.