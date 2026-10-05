VIDEO Armata SUA anunță că a lovit o navă folosită pentru traficul de droguri, în Caraibe. „Patru narco-teroriști au fost uciși”

Armata americană a anunțat că a atacat duminică, în Marea Caraibelor, o ambarcațiune de mare viteză suspectată că era folosită pentru traficul de droguri, iar patru persoane au fost ucise, relatează Reuters.

Comandamentul Sud al SUA a scris, într-o postare pe X, că „a efectuat un atac letal, de natură cinetică, asupra unei ambarcațiuni de mare viteză care opera de-a lungul rutelor cunoscute de trafic de droguri din Caraibe”.

„Informațiile confirmate au relevat implicarea activă a ambarcațiunii în traficul de droguri. În urma operațiunii, patru narco-teroriști au fost uciși”, a scris Comandamentul Sud al SUA. Armata nu a prezentat însă dovezi că nava transporta droguri.

În anunțul făcut pe X, armata SUA a publicat și o înregistare video cu momentul atacului.

On October 4, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in narco-trafficking. The operation killed four narco-terrorists. @DeptofWar — U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2026

Administrația Trump a început să îi vizeze în septembrie 2025 pe cei pe care îi numește „narco-teroriști”. Loviturile americane asupra unor astfel de ambarcațiuni în Marea Caraibilor și în Pacificul de Est s-au soldat până acum cu moartea a cel puțin 235 de persoane.

Președintele Donald Trump a spus că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a justificat atacurile ca fiind o escaladare necesară pentru a stopa fluxul de droguri către Statele Unite și cazurile de supradoze mortale care ucid cetățeni americani.

Experți și apărători ai drepturilor omului din SUA și din străinătate au pus la îndoială legalitatea acestor atacuri, numindu-le execuții extrajudiciare.