VIDEO Atac aerian absolut masiv asupra Ucrainei, cu 440 de drone și 32 de rachete / Cel puțin 14 morți și zeci de răniți în Kiev / Zelenski: Ceea ce fac rușii este pur și simplu terorism

Rusia a desfășurat peste noapte un atac aerian masiv asupra Ucrainei, în care a folosit peste 440 de drone și 32 de rachete, a spus președintele Volodimir Zelenski, acuzând că ceea ce fac forțele Moscovei „sunt pur și simplu terorism”. Cel mai afectat pare să fi fost Kievul, care a fost lovit în zeci de locuri, ceea de dus la cel puțin 14 morți și 44 de răniți, potrivit ministrului de interne Ihor Klymenko.

„Astăzi, inamicul nu a făcut economie nici de drone, nici de rachete”, a spus Klymenko despre „unul dintre cele mai mari atacuri” asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului și până acum.

Martori Reuters au spus că în capitală a venit un roi de drone și că au auzit ceea ce păreau rachete. Alerta de raid aerian a fost în vigoare peste șapte ore.

Alte părți ale țării au fost, de asemenea, atacate, inclusiv regiunea din jurul capitalei, unde o persoană a fost rănită, și regiunea sudică Odesa, unde 13 persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Klymenko a declarat că o rachetă balistică a lovit o clădire rezidențială de nouă etaje din districtul Solomianskyi din Kiev, distrugând o parte din ea. Serviciile de urgență au început să caute printre dărâmături eventuali supraviețuitori.

Primarul Vitali Klitschko a afirmat că un cetățean american în vârstă de 62 de ani a murit într-o locuință situată vizavi de locul unde medicii acordau asistență în timpul atacului. Klymenko a spus că bărbatul a murit din cauza rănilor provocate de șrapnel.

„Alte atacuri ale dronelor rusești asupra clădirilor rezidențiale din Kiev. Rusia continuă războiul împotriva civililor”, a scris pe Telegram Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenskiy.

Ministrul de externe Andrii Sîbiga a spus că Vladimir Putin „a făcut asta intenționat, chiar în timpul summitului G7“, transmițând „un semnal de lipsă totală de respect față de Statele Unite și alți parteneri care au cerut încetarea crimelor.”

„Rusia nu numai că respinge un armistițiu sau o întâlnire a liderilor pentru a găsi soluții și a pune capăt războiului. Atacă cinic capitala Ucrainei, prefăcându-se că caută soluții diplomatice. Scopul lui Putin este foarte simplu: să-i facă pe liderii G7 să pară slabi. Doar pași fermi și o presiune reală asupra Moscovei îl pot dovedi că se înșală”, a adăugat el.

This night, Russia launched a massive and brutal strike against Ukraine. Hundreds of drones and missiles targeting civilians. Kyiv suffered particularly severe attacks. Putin does this on purpose, just during the G7 summit. He sends a signal of total disrespect to the United… pic.twitter.com/4XHoKWPu3R

Zelenski a spus că Rusia a lansat peste noapte peste 440 de drone și 32 de rachete. „Kievul s-a confruntat cu unul dintre cele mai îngrozitoare atacuri. De asemenea, peste noapte au fost atacate regiunile Odesa, Zaporojie, Cernihiv, Jîtomir, Kirovohrad, Nivolaev și Kiev au fost atacate”, a scris liderul ucrainean pe rețeaua X.

„În acest moment, la Kiev se depun eforturi pentru a salva oamenii de sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale obișnuite – încă nu se știe câți oameni sunt încă prinși sub dărâmături. Rușii au distrus o întreagă secțiune a unui bloc de apartamente. În total, clădiri din opt cartiere ale Kievului au fost avariate. Eforturile de intervenție continuă după atacul asupra Odesei. Echipele de urgență intervin la toate locurile afectate. Toate persoanele afectate primesc asistența necesară. 75 de persoane au fost rănite. Până în prezent, 15 persoane au fost confirmate decedate”, a spus Zelenski.

El a spus că „astfel de atacuri sunt pur și simplu terorism. Și întreaga lume, Statele Unite și Europa trebuie să răspundă în sfârșit așa cum o societate civilizată răspunde teroriștilor. Putin face acest lucru doar pentru că își poate permite să continue războiul. El vrea ca războiul să continue. Este greșit ca cei puternici ai acestei lumi să închidă ochii la acest lucru. Suntem în contact cu toți partenerii la toate nivelurile posibile pentru a asigura un răspuns adecvat. Teroriștii sunt cei care trebuie să simtă durerea, nu oamenii pașnici și nevinovați.”

I receive regular reports from Minister of Internal Affairs Klymenko and our military commanders on the aftermath of Russia’s massive strike. More than 440 drones and 32 missiles were used. Kyiv has faced one of the most horrific attacks. Also, overnight, Odesa, Zaporizhzhia,… pic.twitter.com/4ZMFBj8eJ2