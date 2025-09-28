VIDEO Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Trump denunță „un atac țintit” asupra creștinilor

Un bărbat a intrat cu maşina prin uşa principală a unei biserici din Michigan şi a împuşcat cel puţin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunţat duminică poliţia locală – transmit agenţiile internaţionale de presă AFP, Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Atacul a avut loc în oraşul Grand Blanc, (97 km nord-vest de Detroit) la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, cunoscută informal sub numele de mormonă.

Atacatorul a ieşit din vehiculul său şi a tras cu o armă de tip asalt, a declarat şeful poliţiei din Grand Blanc, William Renye. El a adăugat că sute de persoane se aflau în biserică, care a fost incendiată atunci când vehiculul a intrat în ea. Autorităţile cred că vor găsi şi alte victime.

New aerial footage shows the Grand Blanc, Michigan church engulfed in flames after a gunman opened fire and set it ablaze.



Christianity is under attack.

pic.twitter.com/AexMpnCQFt — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 28, 2025

Poliţia nu a comunicat imediat numele suspectului, care a murit la faţa locului într-un schimb de focuri cu doi ofiţeri care s-au grăbit să ajungă la biserică, a declarat şeful poliţiei.

Renye l-a descris ca fiind un bărbat de 40 de ani din Burton, Michigan. Alte detalii nu au fost disponibile imediat.

Oficiali naţionali, inclusiv procurorul general al SUA, Pam Bondi, şi preşedintele Donald Trump au postat că au fost informaţi cu privire la atac.

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, Trump a declarat că împuşcăturile „par a fi încă un atac ţintit asupra creştinilor din Statele Unite ale Americii” şi a precizat că FBI se află la faţa locului.