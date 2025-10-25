VIDEO Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți

Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite în noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri cu rachete balistice lansate de ruși. Mai multe incendii au izbucnit în urma atacului, iar cel puțin opt oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile locale ucrainene, relatează Kyiv Independent.

La ora 3:51 dimineața, a fost emisă o alertă de raid aerian la Kiev și în mai multe regiuni ale Ucrainei din cauza amenințării unui atac cu rachete balistice.

La câteva minute, o serie de explozii puternice au zguduit capitala.

Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a raportat că mai multe incendii au izbucnit în „mai multe locații de pe malul stâng al orașului”.

Incendii de amploare au izbuncit în districtele Desnianski și Darnițki, dar nicio locuință nu a fost lovită, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram. Edilul a adăugat că opt oameni au fost răniți în atacurile asupra capitalei, dintre care trei au fost spitalizați.

Imagini cu atacul rusesc cu rachete asupra a fost surprins de martori în mai multe imagini video, care au fost publicate pe rețelele de socializare.

KYIV IS NOT SLEEPING!

The moment a ballistic missile hit a thermal power plant on the left bank of Kyiv.

Horror in Kyiv! A large fire after a ballistic missile attack!

It is necessary to transfer Tomahawk missiles to Ukraine very quickly!

🤬🤬🤬🫡🐱🇺🇦

FUCKING RUZZNYA! pic.twitter.com/lkkr8bVi7m — CO "Sergeant Kit" / ГО "Сержант Кіт" (@sergeantkit) October 25, 2025

🚨BREAKING: Russian ballistic missiles hit residential buildings in Kyiv moments ago. pic.twitter.com/3pFUJklgFZ — World Source News (@Worldsource24) October 25, 2025

În districtul Dniprovski, atacul a avariat vehicule și a lăsat un crater în curtea unei clădiri rezidențiale, au declarat oficialii locali.

Atacul a avut loc la doar câteva zile după cel din noaptea de 22 octombrie, cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care a ucis șase persoane și a rănit cel puțin 44.