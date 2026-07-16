„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat joi că un control efectuat la Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară (CENAFER) a scos la iveală existența unui „atelier de ciocolată” și a unui „hotel” la sediul din clădirea situată în Gara de Nord.

Ministrul o acuză pe Anna Maria Dudas, directoare a CENAFER din octombrie 2021, după ce a condus instituția și în perioada septembrie 2020 – martie 2021, că „își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei” în sediul instituției.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat-o, în timpul controlului, un om din echipa ministrului, care căuta prin multiplele cutii din încăpere.

„Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a răspuns Anna Maria Dudas.

„Eu nu mănânc dulciuri deloc”, a insistat directoarea CENAFER.

Radu Miruță o acuză că vindea dulciurile

Deși Anna Maria Dudas susține că nu vinde dulciurile respective, ministrul o acuză că făcea reclamă pentru vânzare pe contul personal, cu numărul de telefon personal

„Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business așa, cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată. Să ne explice cum pot exista atât de multe ingrediente, vrac, toate legate pe un subiect așa, dulciuri, ciocolată, mai degrabă”, i-a mai spus omul din echipa ministrului Miruță directoarei CENAFER.

„Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele”, a adăugat acesta.

Apartament în sediul CENAFER

Întrebată de ministrul Miruță dacă a locuit în apartamentul din sediu, despre care acesta susține că este mobilat altfel decât restul încăperilor, directoarea CENAFER a răspuns: „Locuiesc, da, dar nu sunt, sunt din Giurgiu”.

„Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”, a continuat ea.

„Dar dvs stați în permanență aici, la cum arată”, i-a răspuns ministrul.

„Vin, plec, vin, plec”, a replicat Anna Maria Dudas.

„Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă. Încuiați-vă să nu vă intre cineva după!”, a fost reacția ironică a lui Miruță.

Din afirmațiile ministrului reiese că și alți angajați locuiesc în sediul CENAFER.

Anna Maria Dudas a insistat în mai multe rânduri că a „moștenit” aceste situații din sediul CENAFER.