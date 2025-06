VIDEO Avioanele israeliene au bombardat postul public de televiziune din Teheran / Reacția prezentatoarei, în timp ce era în direct

Forțele aeriene israeliene au bombardat luni clădirea canalului public de televiziune IRINN (The Islamic Republic of Iran News Network), parte a televiziunii de stat a Iranului (IRIB – Iran State Broadcaster), din Teheran, relatează The Times of Israel, CNN și BBC News.

Momentul atacului efectuat de avioanele israeliene de luptă a fost suprins în timpul unei transmisiuni în direct.

O explozie puternică s-a auzit, iar atacul israelian a întrerupt transmisiunea televiziunii de stat, prezentatoarea fiind văzută fugind din studio.

Ecranul este acoperit de moloz și fum, iar o voce se aude strigând „Allahu Akbar”.

BREAKING: The moment of the attack on IRIB (Iran State Broadcaster) pic.twitter.com/CVU26HHFub — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 16, 2025

Mai devreme în cursul zilei, IDF (armata israeliană) a emis un avertisment de evacuare pentru cartierul din Teheran unde se află sediul IRINN, în timp ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a afirmat că „Purtătorul de cuvânt al propagandei și incitării iraniene este pe cale să dispară” că „a început evacuarea locuitorilor din zonă”.

Televiziunea de stat iraniană și-a reluat transmisia

Televiziunea de stat iraniană și-a reluat apoi transmisia în direct, după ce a fost nevoită să o întrerupă pentru câteva minute în urma atacului israelian.

Postul de televiziune a afișat pe ecran un mesaj în care anunță că toate programele sale „se reiau în direct, fără întreruperi”.

Pe o altă burtieră a scris că Israelul „a comis o încălcare brutală, vizând una dintre clădirile televiziunii de stat iraniene”.

Postul de televiziune mai afirmă că Israelul a încercat să „reduce la tăcere vocea adevărului” prin atacul asupra sa.