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VIDEO Avionul papei Leon a rămas blocat pe pistă cu suveranul pontif în el. Regele Spaniei i-a sărit în ajutor

Sebastian Jucan
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Papa Leon a trebuit să-și amâne întoarcerea la Roma, vineri, la finalul unui turneu de o săptămână în Spania, după ce avionul său nu a putut decola din cauza unei probleme tehnice, transmit Catholic News Agency și Reuters.

Avionul care îl transporta pe Leon, personalul Vaticanului și jurnaliști era se pregătea să ruleze spre pista de decolare, la nord de insula Tenerife, când comandantul a anunțat că există o problemă tehnică de întreținere.

Leon, care se îmbarcase deja în zborul operat de compania Iberia, după ce fusese condus la plecare de regele Felipe și alți demnitari spanioli, a fost apoi escortat înapoi din aeronavă de către rege, spre terminal.

În anunțuri ulterioare, după ce Leon părăsise avionul, comandantul a spus că, cel mai probabil, motorul nu a putut porni din cauza vântului. El a precizat că avionul urma să fie tractat astfel încât să fie orientat cu botul în direcția vântului și că se va încerca din nou pornirea motorului.

Ulterior, acesta a spus că problema nu a putut fi rezolvată imediat, iar restul pasagerilor au fost informați că trebuie să coboare.

Iberia a transmis într-un comunicat că avionul a întâmpinat o problemă tehnică nespecificată și că o aeronavă de înlocuire era trimisă de la Madrid, urmând să efectueze călătoria spre Roma vineri.

Însă Catholic News Agency transmite că regele Felipe, care i-a ținut companie suveranului pontif în terminalul aeroportului, i-a pus la dispoziție avionul său privat Falcon pentru a se întoarce la Roma.

Deocamdată nu e clar ce decizie a luat papa Leon privind aeronava cu care se va întoarce la Vatican.