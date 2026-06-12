VIDEO Avionul papei Leon a rămas blocat pe pistă cu suveranul pontif în el. Regele Spaniei i-a sărit în ajutor

Papa Leon a trebuit să-și amâne întoarcerea la Roma, vineri, la finalul unui turneu de o săptămână în Spania, după ce avionul său nu a putut decola din cauza unei probleme tehnice, transmit Catholic News Agency și Reuters.

Avionul care îl transporta pe Leon, personalul Vaticanului și jurnaliști era se pregătea să ruleze spre pista de decolare, la nord de insula Tenerife, când comandantul a anunțat că există o problemă tehnică de întreținere.

Leon, care se îmbarcase deja în zborul operat de compania Iberia, după ce fusese condus la plecare de regele Felipe și alți demnitari spanioli, a fost apoi escortat înapoi din aeronavă de către rege, spre terminal.

WATCH: Pope Leo has been forced to leave the Iberia A320 in which he was scheduled to travel to Rome and later to the Vatican due to technical problems.



Iberia said in a statement, "Due to an issue with one of the aircraft systems the aircraft must be checked by technicians." pic.twitter.com/L38PVqWEON — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2026

În anunțuri ulterioare, după ce Leon părăsise avionul, comandantul a spus că, cel mai probabil, motorul nu a putut porni din cauza vântului. El a precizat că avionul urma să fie tractat astfel încât să fie orientat cu botul în direcția vântului și că se va încerca din nou pornirea motorului.

The captain announces the delayed departure of the papal plane from Tenerife to Rome due to “an incident with one of the aircraft systems” requiring maintenance: pic.twitter.com/jCe5eis6uc — Courtney Mares (@catholicourtney) June 12, 2026

Ulterior, acesta a spus că problema nu a putut fi rezolvată imediat, iar restul pasagerilor au fost informați că trebuie să coboare.

Iberia a transmis într-un comunicat că avionul a întâmpinat o problemă tehnică nespecificată și că o aeronavă de înlocuire era trimisă de la Madrid, urmând să efectueze călătoria spre Roma vineri.

Însă Catholic News Agency transmite că regele Felipe, care i-a ținut companie suveranului pontif în terminalul aeroportului, i-a pus la dispoziție avionul său privat Falcon pentru a se întoarce la Roma.

Deocamdată nu e clar ce decizie a luat papa Leon privind aeronava cu care se va întoarce la Vatican.