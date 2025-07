VIDEO Bărbat arestat în Scoția după ce a amenințat că are o bombă în avion și a strigat „Moarte lui Trump”

Un pasager al unei aeronave EasyJet a fost arestat duminică la aterizarea în Glasgow, Scoţia, după ce a amenințat că are o bombă la bord, a strigat „Allah Akbar” și „Moarte lui Trump”, relatează AFP, citată de News.ro.

Incidentul a venit într-un moment în care președintele american Donald Trump se află în Scoția, unde s-a întâlnit duminică cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Întregul moment a fost surprins de martori într-o filmare, care s-a viralizat pe rețelele sociale. În imagini, se vede cum bărbatul stă în picioare în spatele unui avion, strigând în repetate rânduri „Allah Akbar”, înainte de a fi imobilizat la sol de un alt pasager. În alte secvențe publicate pe rețelele sociale, bărbatul susține că are o bombă şi proclamă: „Moarte Americii, moarte lui Trump”.

.⁦@BBCNews⁩ .⁦@SkyNews⁩ no coverage yet of bomb threat incident on an easyJet plane this morning? I have full video available showing passenger take down and the man’s id as taken by a friend on the plane pic.twitter.com/SOTrAaKLng