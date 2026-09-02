VIDEO Brendan Fraser e unul dintre cei mai puternici generali din istorie în noul său film

Brendan Fraser spune că noul film în care joacă, o dramă despre cel de-Al Doilea Război Mondial, este o poveste-avertisment care rămâne relevantă și astăzi, la mai bine de 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, relatează Reuters.

Adaptat după „Pressure”, o piesă de teatru din 2014 a actorului și dramaturgului britanic David Haig, filmul omonim spune povestea adevărată a meteorologului militar James Stagg, a cărui prognoză meteo i-a determinat pe comandanții Aliaților să amâne cu 24 de ore Debarcarea din Normandia, cunoscută și ca „Ziua Z”.

După cum sugerează titlul piesei și a noului film în regia cineastului australian Anthony Maras, povestea se învârte în jurul presiunii uriașe cu care se confruntă meteorologul militar James Stagg, în timp ce îi înfruntă pe comandanții care erau hotărâți să meargă înainte, la data stabilită, cu una dintre cele mai importante operațiuni ale războiului.

Fraser, care îl interpretează în film pe generalul Dwight D. Eisenhower, comandantul suprem al forțelor Aliate, afirmă că preocuparea acestuia pentru trupele aflate sub comanda lui au fost cele care l-au atras către acest rol.

Fraser spune că umanitatea generalului l-a atras către rolul din film

„Cercetându-i viața, am ajuns să admir foarte mult lucrurile legate de deciziile pe care le-a luat”, a declarat într-un interviu acordat Reuters actorul care a câștigat Premiul Oscar în 2023 grație interpretării sale din filmul de dramă „The Whale”.

„Privind lucrurile retrospectiv, îl putem considera unul dintre acei lideri ai lumii cărora le păsa profund de ceea ce făceau”, a adăugat acesta cu privire la generalul care după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a fost ales președinte al SUA pentru două mandate, între 1953 și 1961.

Vorbind marți la Londra, la avanpremiera europeană a noului său film, Fraser a declarat pentru Reuters că oamenii „pun la îndoială natura și știința pe propria răspundere”, dar că „științei, fizicii, nu le pasă de sentimentele noastre pe această planetă”.

Filmul „Pressure” a fost lansat mai devreme în America de Nord, la sfârșitul lunii mai, și urmează să fie lansat în Europa în cursul lunii septembrie. De exemplu, în Marea Britanie va avea premiera pe 9 septembrie, însă data exactă a premierei în cinematografele din România nu a fost încă stabilită.

Damian Lewis, Andrew Scott și Brendan Fraser la avanpremiera de la Londra a filmului „Pressure”, FOTO: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Filmul „Pressure” prezintă o luptă de tip „David și Goliat”

Printre comandanții Aliaților, feldmareșalul Bernard Montgomery, interpretat de Damian Lewis, se dovedește a fi unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai lui Stagg, opunându-se în mod repetat apelurilor pentru o amânare a debarcării.

Lewis a comparat lupta lui Stagg cu povestea lui David și Goliat, meteorologul fiind nevoit să ia atitudine în fața comandanților superiori ai Aliaților și să-i avertizeze că lansarea prea devreme a invaziei s-ar putea încheia cu un dezastru.

Istoricii cred că dacă operațiunea ar fi avut loc pe 5 iunie 1944, așa cum fusese planificat inițial, furtunile puternice ar fi compromis misiunea. Succesul ulterior al invaziei a contribuit la schimbarea cursului celui de-Al Doilea Război Mondial împotriva Germaniei naziste.

Actorul irlandez Andrew Scott, care îl joacă pe meteorolog, a spus că povestea scoate în evidență o figură în mare parte ignorată de istoria războiului.

„Este minunat să putem aduce la viață această poveste adevărată incredibilă”, a spus el. „Iar acest om pe care îl interpretez, James Stagg, a fost un adevărat erou de război, iar prognoza lui a schimbat cursul istoriei”, a afirmat actorul pentru Reuters.