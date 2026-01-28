VIDEO Bruce Springsteen a lansat „Streets of Minneapolis”, o piesă de protest împotriva ICE: „Vom ține minte numele celor care au murit pe străzi”

Bruce Springsteen a lansat miercuri o melodie nou compusă, „Streets of Minneapolis”, ca răspuns la ceea ce el a numit „teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis”. Melodia este dedicată oraşului, „vecinilor noştri imigranţi” şi în memoria locuitorilor ucişi de agenţii ICE, Renee Good şi Alex Pretti.

„Am compus această melodie sâmbătă, am înregistrat-o ieri şi v-o prezint astăzi ca răspuns la teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis. Este dedicată locuitorilor din Minneapolis, vecinilor noştri imigranţi nevinovaţi şi în memoria lui Alex Pretti şi Renee Good”, a anunţat Bruce Springsteen pe Facebook, citat de News.ro.

Versurile descriu cum „un oraş în flăcări a luptat împotriva focului şi gheţii (ICE, n.r.) sub cizmele ocupantului”, pe care Springsteen îl descrie ca fiind „armata privată a regelui Trump din DHS”.

Titlul face referire la „Streets of Philadelphia” a lui Springsteen, piesa premiată cu Oscar de pe coloana sonoră a filmului „Philadelphia”.

Versuri melodiei „Streets Of Minneapolis”

Prin gerul iernii și gheața cruntă, pe Nicollet Avenue, un oraș în flăcări a luptat cu focul și cu ghețurile sub bocancii ocupanților.

Armata privată a lui Trump de la DHS, cu pistoale la centură, a venit la Minneapolis să „aplice legea”, sau cel puțin asta spun ei.

Împotriva fumului și gloanțelor de cauciuc, în lumina timpurie a zorilor, cetățenii s-au ridicat pentru dreptate, vocile lor răsunând toată noaptea.

Și au rămas urme de pași însângerate acolo unde ar fi trebuit să fie milă. Și două vieți s-au stins pe străzi pline de zăpadă: Alex Pretti și Renee Good – oameni reali, uciși în aceste zile tulburi în Minneapolis.

Minneapolis, îți aud vocea cântând prin ceața însângerată. Ne vom păstra demnitatea pentru acest pământ și pentru străinul din mijlocul nostru.

În casa noastră, în iarna anului ’26, au ucis și au cutreierat. Vom ține minte numele celor care au murit pe străzile din Minneapolis.

Tâlharii federali ai lui Trump au lovit cu cruzime, în față și în piept. Apoi s-au auzit focurile și Alex Pretti a rămas fără viață în zăpadă.

Ei spun că ar fi fost în legitimă apărare — domnule, dar nu credeți ce vedeți în fața ochilor. Sângele și oasele noastre, fluierăturile și telefoanele noastre sunt ridicate împotriva minciunilor murdare ale celor puternici.

Minneapolis, îți aud vocea plângând prin ceața însângerată. Vom păstra numele celor care au murit pe străzile din Minneapolis.

Acum spun că sunt aici să aplice legea, dar calcă în picioare drepturile noastre. Dacă ai pielea neagră sau maro, prietene, poți fi chestionat sau deportat pe loc.

Cu scandări de „ICE afară acum”, inima și sufletul orașului nostru persistă, prin sticlă spartă și lacrimi de sânge pe străzile din Minneapolis.

Minneapolis, îți aud vocea cântând prin ceața însângerată. Aici, în casa noastră, au ucis și au cutreierat în iarna anului ’26.

Ne vom menține pentru acest pământ și pentru străinul din mijlocul nostru. Vom ține minte numele celor care au murit pe străzile din Minneapolis.

Vom ține minte numele celor care au murit pe străzile din Minneapolis.