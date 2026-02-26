VIDEO „Buddharoid”, noul călugăr al Japoniei: Robotul cu AI care oferă sfaturi spirituale într-un templu din Kyoto

Un humanoid dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea din Kyoto a debutat într-un templu istoric, unde răspunde la dileme existențiale și oferă consiliere spirituală credincioșilor, potrivit EuroNews.com.

Denumit „Buddharoid”, robotul reprezintă cel mai recent experiment al Japoniei de a folosi inteligența artificială pentru a suplini deficitul critic de călugări într-o societate marcată de îmbătrânirea accelerată a populației.

Purtând o robă simplă, gri, și vorbind cu o voce calmă, robotul a apărut în fața reporterilor pentru a prezenta învățăturile budiste într-un mod inedit.

Dezvoltat de cercetătorii de la Kyoto University, humanoidul combină instrumente de conversație bazate pe inteligență artificială cu mișcări asemănătoare celor umane: poate merge, poate gesticula și oferă răspunsuri personale extrase direct din scripturile religioase.

În timpul unei demonstrații, robotul a consiliat un jurnalist care se lupta cu anxietatea, recomandându-i să încetinească ritmul și să își observe gândurile în loc să le urmeze.

Cercetătorii care au introdus robotul în templul din Kyoto spun că astfel de mașini ar putea ajuta la rezolvarea problemei lipsei de personal religios.

În același timp, experimentul ridică noi întrebări despre rolul tehnologiei în viața spirituală și modul în care inteligența artificială ar putea pătrunde în practica religioasă.