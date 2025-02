VIDEO Călin Georgescu i-a acordat un interviu influencerului Mario Nawfal. Ce spune despre episodul reținerii lui în trafic / Mesaj pentru Trump și JD Vance

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a oferit un interviu, joi, influencerului din sfera conservatoare Mario Nawfal. El a vorbit despre momentul în care a fost ridicat de poliție și dus la audieri la Parchetul General, episod catalogat de Nawfal drept „un atac asupra voinței poporului, asupra justiției”.

„Prima sa declarație publică de la arestarea șocantă și nedreaptă. Este un om care ar trebui să conducă țara, dar în schimb a fost redus la tăcere de un sistem determinat să distrugă democrația”, a scris Nawfal pe pagina lui de X, unde a și publicat interviul.

Călin Georgescu a povestit că miercuri, când a fost oprit de polițiști, se afla în drum spre semnarea dosarului de candidat la alegerile prezidențiale din 2025.

„În următoarele cinci minute, polițiștii și procurorii m-au înconjurat, au oprit mașina, l-au verificat pe șofer, iar imediat după au venit după mine cu un ordin judecătoresc”, a povestit Georgescu.

El a susținut și că polițiștii i-au transmis că este „arestat”. Georgescu a adăugat și că nu a fost „deloc surprins” de momentul în care a fost oprit în trafic.

🚨🇷🇴 BREAKING EXCLUSIVE: CALIN GEORGESCU SPEAKS AFTER ARREST



Just finished an urgent interview with Călin—his first public statement since his shocking and unjust arrest.



