VIDEO Călin Georgescu, prima ieșire publică de când a fost trimis în judecată: Rechizitoriul în cazul meu e o copie la indigo a dosarului lui Trump din 2016 / Niciun răspuns la acuzațiile procurorilor, a dat vina pe „oligarhia globalist-soroșistă”

Călin Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători în fața sediului poliției, potrivit imaginilor transmise de Realitatea Plus.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale câștigător al primului tur, anulat de CCR, a susținut, la plecarea de la Poliție, că rechizitoriul în cazul său este „un discurs”.

El nu a răspuns la acuzațiile procurorilor care l-au trimis în judecată, dând vina pentru dosar pe „oligarhia globalist-soroșistă” – sintagmă pe care a folosit-o de mai multe ori – care „a instrumentalizat justiția ca pe un glonț, cu scopul înlăturării mele de a reda țara noastră înapoi”.

„Dosarul ca atare este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii”, a susținut Georgescu. El a făcut o referire și la Charlie Clark, aliatul lui Trump ucis săptămâna trecută, spunând că „este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi.”

Aceasta este prima ieșire publică a lui Călin Georgescu de când a fost trimis în judecată, marți, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică și alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie și se prezintă săptămânal la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar.

Marți seara, liderul AUR, George Simion, le ceruse susținătorilor să se adune miercuri dimineață pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu.

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot vei la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie sa fim (…) Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne” a spus Simion într-o transmisie live pe Facebook, citat de G4media.

Procurorii i-au schimbat încadrarea juridică lui Călin Georgescu

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au schimbat lui Georgescu încadrarea juridică în acest dosar.

Inițial, fostul candidat independent la prezidențiale a fost cercetat pentru instigare la comiterea de fapte împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false. Acum, procurorii de la Parchetul General îl acuză de complicitate la fapte împotriva ordinii constituționale și comunicare falsă în formă continuată.