Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și încă 20 de persoane pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, Antena 3 CNN și G4media.

În același dosar au fost trimise în judecată, în total 22 de persoane, printre care și Horațiu Potra, considerat liderul unui grup de mercenari, și fiul acestuia.

El este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale,fiind acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Conform anchetatorilor, în timpul anchetei, Călin Georgecu s-a prevalat de dreptul la tăcere, potrivit anchetatorilor.

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. El a contestat măsura prin care i s-a prelungit controlul judiciar cu încă 60 de zile, însă instanța i-a respins definitiv cererea.

Horaţiu Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.

Fiul lui Horaţiu Potra, Dorian, arestat şi el în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar o altă rudă a lui Potra este trimisă în judecată tot pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procurorii i-au schimbat încadrarea juridică lui Călin Georgescu

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au schimbat încadrarea juridică, în luna august, în acest dosar. Inițial, fostul candidat independent la prezidențiale a fost cercetat pentru instigare la comiterea de fapte împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false. Acum, procurorii de la Parchetul General îl acuză de complicitate la fapte împotriva ordinii constituționale și comunicare falsă în formă continuată.

Gruparea înarmată a lui Horaţiu Potra, formată din mercenari cu o vastă experienţă în operaţiuni de destabilizare şi tactici de gherilă, era pregătită să creeze haos în România după anularea alegerilor prezidenţiale din luna decembrie, se arată în documentele procurorilor.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, afirmă anchetatorii.

Călin Georgescu este identificat ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Specificul acţional ce caracterizează conduita inculpatului Georgescu Călin nu este unul întâmplător, ci cristalizează teza că acesta este autorul intelectual al întregului plan de preluare prin mijloace violente a pârghiilor de putere, având ascendent inclusiv asupra lui Potra Horaţiu, acesta îndeplinind negreşit şi întocmai dispoziţiile sale, membrii grupării aşteptând semnalul trasat de către candidat, prin intermediul reţelelor de socializare, astfel cum Potra Horaţiu le-a transmis pe grupurile de mesagerie electronică relevante DRC şi RALF”, potrivit procurorilor.

Dacă va fi găsit vinovat, Georgescu riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Dosarul în care sunt inculpați fostul candidat la prezidențiale și Potra va fi trimis la Curtea de Apel București, potrivit Realitatea Plus.

Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată anterior pentru propaganda legionară.