VIDEO Candidatul la Primăria Capitalei care nu ştie care e bugetul său de campanie. „Credeţi că-mi dă bani mama?”

Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile locale din Bucureşti, a fost vizibil deranjat de o întrebare privind sursa banilor de campanie, într-un dialog la podcastul politic al HotNews. El nu a putut oferi niciun detaliu cu privire la suma pe care plănuieşte să o cheltuiască până la scrutinul din 7 decembrie.

Dacă va obţine peste 3% din voturi, atunci el va putea cere Autorităţii Electorale Permanente (AEP) decontarea cheltuielilor.

„Cine mă finanţează pe mine? Personal? Credeţi că-mi dă mama bani? Întrebaţi preşedintele Anamaria (Gavrilă, preşedinta POT, n.r.) pentru detalii, să vă explice mai bine. Nu-mi dă mama mie bani să candidez”, a răspuns George Burcea, vizibil deranjat de întrebarea privind sursa fondurilor pe care le va investi în campania sa.

George Burcea a anunţat, în urmă cu două săptămâni, că este candidatul oficial al POT la alegerile pentru Primăria Capitalei. El a subliniat că apropierea lui Călin Georgescu de POT a fost un factor pentru a accepta o candidatură susținută de această formațiune. „Da, a fost un factor. Știm ce s-a întâmplat anul trecut, cum milioane de români au dorit schimbarea. Domnul Georgescu nu era parte din sistem, era din afara sistemului. Anularea voturilor, cea mai mare greșeală de după comunism”, a precizat Burcea.

Întrebat ce îl diferențează față de Anca Alexandrescu, candidata AUR, care vizează același tip de electorat ca el, Burcea a indicat spre cariera acesteia în PSD. „Are trecut politic, eu nu am”, a replicat George Burcea.

El nu a putut răspunde însă la nicio întrebare privind banii pe care îi va investi în campania electorală, în cadrul dialogului din studioul HotNews.

Urmăriţi aici înterviul integral!

„Eu n-am treabă cu banii”

În ciuda insistenţelor jurnalistului, candidatul POT nu a putut spune nici ce buget are pentru campania electorală, nici care sunt sursele de finanţare.

„Nu mă întrebaţi pe mine acest aspect, pentru că nu sunt în măsură să răspund. Nu e problema mea de unde sunt banii. Banii? Eu n-am treabă cu banii. Am eu treabă cu banii partidului?”, a spus George Burcea, la podcastul HotSpot de la Hotnews.

El a spus că fondurile destinate campaniei sale electorale sunt administrate de Partidul Oamenilor Tineri şi de preşedinta Anamaria Gavrilă, iar el nu are deloc acces la bani. „Candidez din partea lui POT, deci cine poate să mă susţină dacă nu POT? Că nu mama…”, a explicat George Burcea.

600.000 de euro va costa, de pildă, campania lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, potrivit Digi24. Suma a fost stabilită în Biroul Politic Naţional al PNL, iar aceasta va fi împărţită în mod egal între PNL Bucureşti şi fondurile centrale ale partidului.

Cine e George Burcea

George Burcea s-a făcut cunoscut prin roluri în filme româneşti şi internaţionale, între care „Say Yes, Comrade Detective” şi „Wednesday”, serialul produs de Tim Burton, unde a interpretat personajul Lurch. Absolvent al UNATC, Burcea a lucrat şi ca model şi producător, înainte de a se muta în Statele Unite.

A fost prezent frecvent în presa tabloid prin relaţia cu actriţa Andreea Bălan şi prin conflictele publice care au urmat despărţirii lor.

A revenit în atenţia publică după o serie de declaraţii controversate despre femei, într-un live din 2021, când a spus că „unele femei merită să fie bătute”, afirmaţie pentru care şi-a cerut ulterior scuze.

Dacă obţine peste 3%, statul îi dă banii înapoi

Statul român cheltuieşte sute de milioane de lei pentru a finanța campaniile electorale. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care oricărui competitor, partid sau candidat independent, care trece de 3% la o rundă de alegeri i se decontează cheltuielile făcute în timpul campaniei.

Aproape un miliard de lei au costat subvențiile pentru partide și campaniile electorale în 2024, în care au fost 4 runde de alegeri. Din această sumă, cuantumul rambursărilor a ajuns la 446,6 milioane de lei, adică jumătate din banii cheltuiţi de stat, arată un raport al Expert Forum.

În campania electorală din 2024 pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a avut la dispoziție 660.000 de lei (circa 133.000 de euro). Suma se referă strict la perioada de 30 de zile aferentă campaniei și nu cuprinde cheltuielile efectuate în precampanie. Banii au fost adunaţi din donaţii (140.000 de lei), împrumuturi (480.000 de lei) şi venituri proprii (40.000 de lei).

Campania începe pe 22 decembrie

George Burcea poate să-şi depună oficial candidatura până la data de 17 noiembrie. Urmează două zile în care se pot depune contestaţii, iar 20 noiembrie este ultima zi pentru soluționarea tuturor contestațiilor, în termen de 24 de ore de la data înregistrării acestora. Pe 22 noiembrie este, oficial, începutul campaniei electorale pentru alegerile locale din 2025.

În campania electorală, candidaţii şi partidele care i-au propus vor fi nevoiți să respecte reguli stricte. Dimensiunea maximă admisă a bannerelor va fi aproximativ cât o coală A3 și vor putea fi amplasate doar în locuri speciale de afișaj electoral, stabilite de primărie. Mai mult, va fi interzisă folosirea pe afișe a unei succesiuni de culori care să reproducă drapelul României.