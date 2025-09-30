VIDEO Cârtița „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa, pe Magistrala 6 de metrou spre Otopeni

Cârtița „Sfânta Ana” a străpuns marți peretele viitoarei stații de metrou Aeroport Băneasa, pe tronsonul sudic al Magistralei 6 de metrou spre Otopeni, după un parcurs de 900 de metri, a anunțat Metrorex.

Utilajul uriaș de forat de tip TBM (Tunnel Boring Machine) – sau „cârtiță” cum i se mai spune informal – a început lucrările pe 28 mai 2025, de la stația Tokyo, și a montat 600 de inele de tunel pe traseu. Este primul segment cu cale dublă realizat pe secțiunea sudică a M6, care va lega 1 Mai de Aeroportul Otopeni.

Lucrările pe Linia 2 a aceluiași tronson sunt executate de cârtița geamănă, denumită „Sfânta Maria”.

Metrorex precizează că utilajele se încadrează în graficul prevăzut pentru structura de rezistență a secțiunii sudice a M6.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni. Pe un traseu de 14,2 km aceasta va cuprinde 12 stații de metrou: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu, Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Secțiunea Sud a Magistralei 6 de metrou este cuprinsă între stațiile 1 Mai (existentă) – Tokyo (inclusiv) și are un traseu de 6,6 km, 6 stații și 6 interstații, potrivit B365.

Secțiunea Nord a Magistralei 6 de metrou e cuprinsă între stațiile Tokyo – Aeroport Otopeni, are un traseu de 7,6 km, 6 stații și 6 interstații.

M6 este este împărțită în două proiecte contractate separat: 1 Mai – Tokyo (Băneasa) și Tokyo – Aeroportul Otopeni.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor structurilor de rezistența pentru primul tronson al Magistralei M6 de metrou, de la 1 Mai la stația Tokyo (complex comercial Băneasa) a fost semnat de către Metrorex în martie 2022 cu Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S pentru 1.200.850.000,00 Lei, fără TVA.

Lucrările au debutat în 2023 și au termen de finalizare anul 2027.