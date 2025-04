VIDEO Câteva seriale noi apărute pentru „liberele” vacanței de Paște: de la spionaj la comedie

Vacanța de Paște e momentul perfect să iei o pauză, să te relaxezi și – de ce nu – să te pierzi într-un serial bun. Dar, cu atâtea platforme de streaming, devine din ce în ce mai dificil și stresant să alegi ceva care chiar merită timpul tău. Ca să nu pierzi ore întregi scroll-ând pe Netflix, HBO Max, Disney+ sau alte aplicații, căutând cele mai bune seriale, redacția Panorama ți-a pregătit o listă de opt seriale sau miniserii.

Whiskey on the Rocks (Whiskey cu gheață, 2025)

Whiskey on the Rocks e o miniserie de șase episoade, inspirată dintr-un caz real: în 1981, în timpul Războiului Rece, un submarin al URSS eșuează pe coasta Suediei.

E deranjată astfel nu doar liniștea a doi bieți pescari, care urmăresc toată mobilizarea de forțe de după, ci și cea a oficialilor suedezi, care se văd nevoiți să reacționeze. Au fost atacați de ruși? Și, dacă da, cum ar trebui să acționeze, ca țară neutră și prinsă în confruntarea geopolitică dintre URSS și SUA?

Criza diplomatică e ironizată puternic de creatorii serialului, iar rezultatul e o satiră extrem de reușită, în care toate personajele sunt caricaturizate la maximum. Unele dintre ele fac eforturi uriașe pentru a se afirma, pe când altele vor doar să fie lăsate se ocupe de lucruri mai lumești. Cum ar fi creșterea oilor, de exemplu.

Toate cele trei state implicate – Uniunea Sovietică a lui Brejnev, America lui Reagan și Suedia premierului Thorbjörn, care nu voia să deranjeze pe nimeni, nici măcar pe el însuși – încearcă să rezolve situația. Fără succes, însă, pentru că toată criza diplomatică, născută din nimic, de fapt, eșuează intenționat în dialoguri pline de umor absurd.

Serialul e savuros, plin de umor neașteptat, cu replici venite parcă de nicăieri.

Dar, dincolo de absurditatea situațiilor, te pune să reflectezi la cât de fragil poate fi echilibrul global și cât de ușor un incident aparent banal ar putea escalada într-o criză internațională sau chiar într-un conflict major, mai ales atunci când liderii iau decizii pripite, înfierbântați de diverse orgolii sau de panici nejustificate.

Până la urmă, e de ajuns ca un singur lider să acționeze iresponsabil pentru ca totul să se clatine. Să rămânem optimiști, totuși, și să sperăm că un astfel de scenariu nu ne e prea familiar.

Numele miniseriei vine de la flota de submarine sovietice. Deci nu, nu e cu whisky, ci cu vodcă. Mult prea multă vodcă, după cum o să afli încă din primul episod. De văzut pe Disney.

The Residence (Reședința, 2025)

Agatha Christie meets comisarul Columbo, cam așa poate fi rezumată miniseria The Residence, recent lansată de Netflix. Acțiunea se petrece la Casa Albă unde, în timpul unei cine de stat oferită în cinstea premierului Australiei, șeful personalului reședinței prezidențiale este găsit mort. Chemată să rezolve misterul este Cordelia Cupp, o detectivă excentrică, creditată cu soluționarea unor cazuri celebre, dar cu un stil de lucru mai neobișnuit. Serialul împletește comedia cu drama, cu misterul, cu absurdul și oferă rețeta perfectă pentru zilele de vacanță ori o după-amiază de sâmbătă.

Merită menționat și că miniseria este o producție Shondaland, companie înființată de Shonda Rhimes, care are în istoric seriale precum Anatomia lui Grey, Scandal sau Bridgerton. The Residence are opt episoade, fiecare având în jur de 50 de minute, dar acțiunea curge bine și are potențial de binging.

Cien años de soledad (Un veac de singurătate, 2024)

E adaptarea celebrului roman al lui Gabriel Garcia Marquez, scriitorul emblematic columbian, maestrul realismului magic. Deocamdată cu un singur sezon difuzat (din două), e cea mai complexă și cea mai scumpă producție Netflix din America Latină.

Asemenea cărții, seria TV a cărei producție a durat șase ani urmărește 100 de ani de istorie a familiei Buendia, în satul pe care verișorii José Arcadio Buendía și Úrsula Iguarán, fondatorii dinastiei, l-au clădit în jungla din nordul Columbiei, după ce s-au căsătorit, sfidând voința familiei și ignorând temerile că vor fi urmăriți de un blestem.

Povestea curge lent, asemenea zilelor dogoritoare de acolo, și pendulează între banalul vieții din Macondo și fantasticul trăit de locuitorii lui. Personajele nu sunt niciodată doar bune sau rele, iar viețile lor sunt lecții pe care fiecare generație pare condamnată să le uite.

În interiorul acestor vieți, se țes povești despre puterea familiei, despre iubire – găsită, pierdută, compromisă sau imposibilă -, despre război, destin, nebunie, misticism și, desigur, singurătate.

Seria are opt episoade de câte o oră. Nu e de binging – senzația mea a fost că trebuie consumat câte un episod, ca pe o mâncare distinsă. Descoperi nu doar universul lui Marquez, ci și parte din spiritul columbian.

În 2019, am ajuns în Macondo, pe numele real Aracataca, de la poalele munților Sierra Nevada, din nordul țării, aproape de coasta Caraibelor. E locul în care s-a născut Gabo, cum e cunoscut Marquez în America de Sud, și unde a trăit cu bunicii până la opt ani.

Deși acum speră la o glorie turistică powered by Netflix, Aracataca de acum șase ani era un orășel colorat și adormit în amintirea realismului magic care s-a născut aici. E locul în care Marquez nu va muri niciodată, la fel ca dinastia Buendia pe care a zămislit-o.

Echipa de producție a reușit să captureze și să reîmpacheteze esența Aracatacăi, mai ales când vine vorba de curtea casei Buendia, care e o reproducere la scară măreață a celei din casa în care a crescut Marquez.

Sunt și explicații pentru asta: s-a lucrat la serie cu familia lui Marquez, care a respectat dorința scriitorului, înainte de a se stinge în 2014, de a filma ecranizarea în țara natală.

Seria nu s-a turnat în Aracataca, ci au construit patru replici ale ei, spre dezamăgirea localnicilor din „adevăratul Macondo”.

Echipa de producție a mutat până și zeci de copaci de pe coastă, pentru a recrea peisajul. Muzica a fost realizată de artiști columbieni, costumele – cu 40.000 de piese la număr – au provenit aproape exclusiv din textile locale și așa mai departe. A rezultat o producție cu parfum atât de puternic columbian, asemenea unei cafele acide din așa-zisul Triunghi al Cafelei, din zona Anzilor.

Și tocmai pentru că e atât de ancorată în local, realizarea Veacului de Singurătate de pe Netflix a și fost o investiție majoră pentru economia națională: se estimează că a adus peste 50 de miliarde de dolari PIB-ului Columbiei. Se găsește pe Netflix.

