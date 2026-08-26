VIDEO CD Projekt Red anunță o nouă expansiune pentru „The Witcher 3”, la 12 ani de la lansare

Studioul polonez de jocuri video CD Projekt RED va lansa pe 29 septembrie o versiune refăcută și îmbunătățită („remastered”) a „The Witcher 3”, titlul său de reper din 2015. Mutarea este plănuită înainte ca anul viitor să fie lansată o nouă expansiune pentru jocul video, relatează Reuters.

Cel mai mare dezvoltator de jocuri video din Polonia a făcut anunțul marți seara, când a prezentat totodată un trailer pentru „The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered”.

CD Projekt Red a prezentat și un trailer „teaser” pentru „Songs of the Past”, noua expansiune pentru „The Witcher 3” pe care intenționează să o lanseze anul viitor.

Anunțurile și cele două videoclipuri au fost prezentare în seara de deschidere a Gamescom, cel mai mare târg de jocuri video din lume. Compania nu a precizat o dată de lansare pentru expansiune, dar a confirmat că aceasta va fi lansată în 2027.

„The Witcher 3” este unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din toate timpurile

Titlul a câștigat peste 250 de premii pentru „Jocul Anului” acordate de diferitele organizații din industria jocurilor video din jurul lumii. El se numără totodată printre cele mai jocurile video cu cele mai mari vânzări din toate timpurile, cu peste 65 de milioane de copii vândute de la lansare.

Versiunea „remastered” va fi disponibilă sub forma unei actualizări gratuite pe GOG, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 și Xbox Series X/S pentru toți cei care dețin jocul original. Acesta va primi de asemenea o versiune nativă pentru Nintendo Switch 2.

Toți cei care dețin în prezent jocul de bază vor mai primi acces gratuit la cele două expansiuni existente pentru „The Witcher 3”, iar ambele vor fi incluse în versiunea remasterizată.

„Aceasta reprezintă o oportunitate excelentă pentru persoanele care poate au jucat doar jocul de bază să profite de îmbunătățirile aduse prin actualizarea remasterizată și să primească o mulțime de conținut gratuit înainte să lansăm ‘Songs of the Past’”, a declarat pe scenă la Gamescom Miles Tost, responsabilul principal pentru designul nivelurilor la CD Projekt RED.