VIDEO. Ce a pățit un șofer care a intrat cu Mercedesul într-un parc din Târgoviște

Un bărbat aflat la volanul unui autoturism Mercedes pe o alee dintr-un parc din Târgoviște a fost filmat iar imaginile au fost publicate de publicația locală Exclusiv DB. Poliţiştii s-au autosesizat şi l-au sancţionat pe şofer.

Potrivit sursei citate citate, imaginile au fost surprinse în Parcul Chindiei din Târgoviște și au fost trimise redacției de un martor. „Țăranul e pe câmp cu Mercedesul”, se aude o persoană comentând pe înregistrare.

„La data de 5 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un autoturism circula pe o alee din Parcul Chindiei, din municipiul Târgovişte. Ulterior, poliţiştii au identificat conducătorul autoturismului ca fiind un bărbat de 48 de ani, din judeţul Sibiu. Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 43/1997 privind regimul drumurilor”, au transmis reprezentanții Poliţiei Dâmboviţa, citați de news.ro.

