VIDEO Ce mănâncă militarii români în misiune. Un youtuber britanic stabilit în Grecia spune că a testat și filmat rația de 24 de ore a Forțelor Navale 

Youtuberul spune că rația zilnică a militarilor din Forțele Navale cântărește 2,6 kilograme și are aproximativ 5.000 de calorii, fiind împărțită în trei mese, adică mic dejun, prânz și cină.

Materialul a fost publicat pe canalul de YouTube „Greeklish Outdoors”, care are aproximativ 9.000 de abonați. Autorul spune că rațiile românești pentru marină sunt greu de găsit.

Rația testată este meniul numărul 2 pentru Forțele Navale Române și avea termenul de valabilitate până în mai 2026.

Prima masă testată de youtuber este micul dejun, care are 1.498 de calorii. Pachetul conține o porție de 350 de grame de gulaș de vită, biscuiți sărați și dulci, două plicuri de lapte praf, un baton cu cereale, două băuturi cu vitamine cu aromă de mere, cafea, zahăr, un jeleu de caise, precum și un încălzitor fără flacără.

„Este uriaș. Arată mai degrabă ca o rație pentru jumătate de zi decât ca un pachet pentru micul dejun”, spune youtuberul.

El apreciază în special faptul că rația conține lapte praf pentru cafea, lucru pe care spune că nu îl întâlnește în toate rațiile militare pe care le-a testat.

„Este o masă consistentă. Neobișnuită pentru micul dejun, dacă sunt sincer, dar foarte gustoasă”, spune acesta.

„Această rație este destinată Forțelor Navale Române, care își desfășoară activitatea în Marea Neagră. Pentru o rație de 24 de ore, are un aport caloric foarte ridicat. Presupun că militarii depun mult efort la bordul navelor sau că astfel de rații sunt concepute și pentru perioadele de iarnă, când temperaturile scad foarte mult și organismul are nevoie de un aport suplimentar de calorii”, a mai spus el.

„Românii chiar au grijă de trupele lor în ceea ce privește cantitatea de carne pe care o primesc”

Prânzul este și mai consistent, cu 2.261 de calorii. Pachetul conține o porție de 350 de grame de tocăniță de vită, biscuiți sărați, băutură proteică cu aromă de ciocolată, 40 de grame de migdale, două băuturi cu vitamine, un chec cu scorțișoară de 85 de grame, curmale, jeleu de fructe, cafea, zahăr și două încălzitoare fără flacără.

„Românii chiar au grijă de trupele lor în ceea ce privește cantitatea de carne pe care o primesc”, spune el.

Youtuberul spune că bucățile de carne sunt fragede și suculente, spre deosebire de alte rații militare testate anterior: „În cazul altor rații, primești doar puțină carne sau carne tocată”.

Cina are 1.251 de calorii și include o supă instant de legume, o porție de 350 de grame de rendang (curry) de vită, biscuiți sărați, două băuturi cu aromă de mere, un baton cu smochine și migdale, cafea, zahăr și un încălzitor fără flacără.

După ce gustă supa, youtuberul ajunge la felul principal, care conține bucăți mari de carne de vită și paste fusilli.

„Are o aromă plăcută, ușor picantă, de curry”, spune el. Deși consideră pastele puțin prea fierte, carnea îi place din nou. „Este foarte gustos. Picant, îți încălzește gura”, spune el.

Ce notă a primit rația românească

La final, youtuberul acordă rației românești nota 7,9 din 10, „ceea ce o plasează la același nivel cu meniul Foxtrot din Estonia, de la Tactical Foodpack, și, dacă îmi amintesc bine, cu rația portugheză. Nu este deloc rău. Este, în continuare, o notă foarte bună”.

Youtuberul grec consideră că varietatea produselor compensează unele dintre minusurile legate de calitatea anumitor preparate.

„Ceea ce îi lipsește în multe privințe la capitolul calitate compensează prin varietate”, este concluzia sa.

El spune că a plătit aproximativ 70 de euro, inclusiv transportul, pentru pachetul pe care l-a testat și subliniază din nou cât de greu este de găsit o astfel de rație, în special varianta destinată Forțelor Navale.