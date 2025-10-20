VIDEO Ce urmează după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. „Procedura în Parlament se poate relua de la zero”

Gabriel Andronache, liderul grupului PNL de la Camera Deputaților, a spus că procedura privind reforma pensiilor speciale ale magistraților se poate relua de la bun început, dacă motivarea deciziei CCR va arăta că respingerea legii este legată doar de aspecte de formă, nu de conținutul legii.

Gabriel Andronache a afirmat că, în cazul în care se confirmă informația după care decizia de respingere a legii a fost provocată de faptul că nu a fost respectat termenul de 30 de zile pentru obținerea unui aviz de la Consiliul Suprem al Magistraturii, procedura de adoptare a legii poate fi reluată, de data aceasta cu respectarea exigențelor Curții.

„Aștept o motivare a CCR, înțeleg că deocamdată vorbim de un comunicat. În măsura în care aceasta este soluția pronunțată de CCR, procedura este simpă: în situația în care se ajunge la concluzia că din motive extrinseci legea pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea este neconstituțională, se va ajunge la respingerea acestui proiect de lege și, în mod evident, se poate relua procedura de la zero cu același conținut al legii sau cu un alt conținut”, a declarat liderul deputaților PNL.

Deputatul a apreciat că motivul invocat de către Curtea Constituțională, în cazul în care se confirmă că respingerea a fost provocată de lipsa avizului CSM, reprezintă „o inovație”.

„Din punctul meu de vedere, este o inovație, se pare că cei de la Curte au extins cumva aspectele legate de aceste avize și asupra avizului CSM. Rămâne de văzut ce vor spune în motivare. Dacă motivarea va conține o altă chestiune, Parlamentul va trebui să conțină și acest aspect”, a mai spus Andronache.

CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Până la ora transmiterii acestei știri, CCR nu a comunicat oficial motivele respingerii acestei legi ca fiind neconstituțională.

Legea declarată neconstituțională de către CCR prevede ca pensia magistraților să nu poată fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

Actul normativ prevedea și stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani, iar în legea Bolojan prevederea era că pentru a intra la pensie magistrații trebuie să aibă 35 de ani vechime.