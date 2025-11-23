VIDEO Ceasul unui cuplu bogat care a murit pe Titanic, vândut cu un preț record. Povestea lor de dragoste, surprinsă și în filmul lui James Cameron

Ceasul de buzunar din aur care a aparținut unui cuplu de vârstnici care s-au înecat în timpul scufundării Titanicului a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline (peste 2 milioane de euro), transmite Sky News.

Ceasul gravat Jules Jurgensen, de 18 carate, îi aparținea pasagerului de clasa întâi Isidor Straus, care a murit alături de soția sa, Ida, și alte peste 1.500 de persoane când nava s-a scufundat pe 14 aprilie 1912.

Isidor și Ida Straus sunt amintiți ca două dintre cele mai cunoscute victime ale Titanicului și printre puținii pasageri de la clasa întâi care au pierit.

În noaptea scufundării Titanicului, se crede că cei doi au primit locuri într-una dintre bărcile de salvare, dar au refuzat să fie separați. Isidor a spus că nu vrea să plece înaintea altor bărbați, iar soția sa a refuzat un loc în barca de salvare, deoarece nu voia să-și părăsească soțul.

Cei doi au fost prezentați în filmul „Titanic” din 1997, premiat cu Oscar, regizat de James Cameron. Cuplul a fost prezentat în filmul Titanic când se ținea de mână în timp ce nava se scufunda, înfruntând soarta unul lângă celălalt.

Trupul lui Isidor a fost recuperat la câteva zile după dezastru, alături de ceasul pe care îl avea la el. Trupul soției sale nu a fost niciodată găsit.

Ceasul, care a fost returnat familiei Straus, a fost vândut sâmbătă la casa de licitații Henry Aldridge and Son din Devizes, Wiltshire cu suma „record” de 1,78 milioane de lire sterline.

Isidor a fost un om de afaceri, politician și coproprietar al magazinului universal Macy’s din New York.

La licitație, s-au mai vândut o listă de pasageri de pe Titanic, pentru 104.000 de lire sterline, iar o medalie de aur acordată echipajului RMS Carpathia de către supraviețuitorii salvați s-a vândut cu 86.000 de lire sterline.



Licitația de bunuri legate de Titanic a ajuns la 3 milioane de lire sterline în total.