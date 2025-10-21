VIDEO Cel mai mare producător de cipuri din lume pentru companii din Silicon Valley a publicat imagini rare din interiorul uneia din fabricile sale de ultimă generație

Fabrica din Nanjing este una dintre cele mai cunoscute ale TSMC datorită aspectului său futurist, FOTO: CFOTO / Imago Stock and People / Profimedia Images

TSMC, cel mai mare producător de semiconductori din lume, a publicat o înregistrare video spectaculoasă care arată cum funcționează fabrica sa „Fab 21” de lângă Phoenix (SUA). Imaginile arată sute de echipamente de înaltă tehnologie care lucrează simultan pentru a crea semiconductoare destinate celor mai mari companii americane, inclusiv procesoare pentru inteligență artificială (AI) și telefoane de ultimă generație, relatează Tom’s Hardware.

„Bijuteriile” tehnologice ale fabricii sunt aparatele de litografie cu lumină ultravioletă extremă (EUV) de la producătorul olandez ASML, care permit imprimarea celor mai complexe circuite. Aceste echipamente sunt esențiale pentru cipuri precum Nvidia Blackwell B300, folosite în aplicații de AI și supercomputing.

Videoclipul oferă o privire rară în interiorul „sălilor curate” ale fabricii – camere special amenajate pentru a menține cel mai înalt nivel de igienă și protecție a cipurilor. Iluminarea galbenă folosită filtrează lumina pentru a nu afecta materialele sensibile folosite la imprimarea circuitelor, un detaliu crucial pentru a nu strica cipurile în timpul producției.

I like how $TSM posted a video about its new Arizona Fab, where they explain how chips are made using EUV equipment from $ASML, and they even include small clips provided by $ASML.



"to be able to do this is incredibly difficult. We are using extreme ultraviolet technologies… pic.twitter.com/0iUqR13Z8J — Bourbon Capital (@BourbonCap) September 7, 2025

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) spune că intenționează să facă rapid tranziția la tehnologii și mai avansate pentru a răspunde cererii tot mai mari de cipuri pentru inteligență artificială. Compania planifică de asemenea extinderea fabricii din Arizona prin achiziția unui teren adiacent, ceea ce va permite crearea unui „Gigafab” – un complex de producție capabil să înceapă peste 100.000 de plăci de siliciu pe lună.

Această extindere ar transforma statul american într-un hub strategic pentru cipuri de ultimă generație, esențiale pentru smartphone-uri, AI și aplicații de calcul de înaltă performanță.

TSMC produce cipurile pentru marile companii din Silicon Valley

TSMC a anunțat în luna martie că va investi alte 100 de miliarde de dolari în SUA pentru a deschide 5 noi fabrici, anunțul fiind făcut chiar la Casa Albă după o întrevedere între directorul executiv al companiei C.C Wei și președintele Donald Trump.

Compania taiwaneză anunțase în mai 2020 că va construi fabrica din Arizona, ea fiind vizitată personal de fostul președinte Joe Biden în decembrie 2022.

TSMC nu proiectează propriile cipuri, ci produce pentru clienți precum Apple, Nvidia, AMD sau Qualcomm, fiind cunoscută pentru tehnologiile sale de vârf, care permit fabricarea celor mai avansate și complexe cipuri la scară industrială.

Faptul că marile companii din Silicon Valley și-au externalizat producția către TSMC a fost o țintă frecventă a criticilor președintelui Donald Trump, care a mers până la a acuza că Taiwanul a „furat” locuri de muncă ale americanilor.