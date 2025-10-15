VIDEO Cel mai tânăr guvernator numit de Putin l-a concediat instant și înjurat pe un șef local în fața camerelor de filmat

Guvernatorul regiunii Samara din sudul Rusiei a concediat, marți, într-o manieră bruscă, un șef de district local în timpul unei vizite de inspecție, surprinsă de camerele de filmat, iar înregistrarea a devenit virală după ce guvernatorul a avut o ieșire presărată cu injurii, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times.

Imaginile arată cum Viacheslav Fedorișchev, guvernatorul în vârstă de 36 de ani, îl confruntă pe Yuri Zhidkov, șeful districtului Kinelsky din Samara, în legătură cu un mic monument comemorativ deteriorat dedicat veteranilor locali din Al Doilea Război Mondial.

Când Zhidkov a descris monumentul ca fiind „doar o piatră”, Fedorișchev l-a lovit de două ori pe umăr, vizibil nervos, și i-a spus: „Ești concediat, lua-te-ar dracu’!”.

Guvernatorul a confirmat ulterior demiterea, într-o postare pe rețelele de socializare, în care a afirmat că furia lui a provenit din „lipsa de respect a lui Zhidkov față de memoria eroilor noștri”.

„Poți compensa lipsa de competență sau experiență. Dar există o limită dacă aceasta este atitudinea ta față de eroii noștri”, a scris Fedorișchev.

Într-un mesaj video postat pe Telegram, Fedorișchev a spus că intenționează să numească un nou șef de district „în următoarele câteva săptămâni”.

Fedorișchev, cel mai tânăr guvernator regional al Rusiei, este considerat de către persoanele din interiorul Kremlinului ca făcând parte dintr-o nouă generație de oficiali cunoscuți pentru personalitatea lor îndrăzneață și prezența activă pe rețelele de socializare.

Уволенный «на***» самарский чиновник госпитализирован с гипертоническим кризом



Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом после того, как его матом уволил губернатор Вячеслав Федорищев, пишет федеральный… https://t.co/JXcj2RlXw6 pic.twitter.com/9xt9H3ppjd — SOTA (@Sota_Vision) October 15, 2025

Guvernatorii regiunilor din Rusia sunt numiți de către președintele Federației. Liderul de la Kremlin are puterea de a numi și demite guvernatorii, inclusiv pe cei interimari, aceasta fiind o prerogativă importantă a sa în cadrul structurii federale a țării. Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Fedorișchev guvernator al regiunii Samara în mai 2024.

Luna trecută, guvernatorul a fost criticat după ce a făcut o glumă în mediul online despre vizitarea unei băi publice, alături de asistenții săi și de lucrătoare sexuale, ceea ce i-a determinat pe unii analiști să speculeze că riscă el însuși să fie în pericol de demitere.