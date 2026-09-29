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VIDEO Celine Dion a ridicat publicul în picioare cu o apariție surpriză de senzație la Paris

Sebastian Jucan
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Celine Dion a dat luni startul Săptămânii Modei de la Paris cu mult stil, urcând pe podiumul amenajat sub Turnul Eiffel și interpretând piesa „I’m Alive”, spre încântarea publicului, într-un moment-surpriză, relatează AFP și France24.

Cântăreața canadiană a urcat pe podium la finalul show-ului anual al L’Oréal, apărând într-o rochie neagră elegantă și fiind întâmpinată cu aplauze entuziaste, într-unul dintre cele mai spectaculoase debuturi din calendarul industriei modei.

Zâmbind, cu părul lăsat liber, cântăreața și-a interpretat hitul din 2002 înainte de a i se alătura o distribuție de vedete, ambasadoare ale L’Oréal, printre care Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King și Eva Longoria.

Artista originară din Quebec și-a anunțat recent revenirea mult mediatizată pe scenă, cu o serie de 26 de spectacole în capitala Franței: 16 au fost programate pentru septembrie și octombrie, iar alte 10 sunt planificate pentru mai 2027.

„Am făcut o promisiune. Am promis că mă voi întoarce și că voi urca din nou pe scenă. Iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și răbdarea voastră. Sunt ceea ce sunt datorită faptului că mă iubiți”, a spus ea în timpul unui concert susținut la Plenitude Arena din Nanterre, la vest de Paris, mai devreme în cursul lunii septembrie.

Celine Dion, revenire de senzație după ce a fost diagnosticată cu o boală debilitantă

Înainte de noile concerte de la Paris, ultima oară când Celine Dion a susținut un concert complet a fost în 2020, în cadrul turneului său „Courage”. Însă ea nu a putut continua cu etapa nord-americană programată pentru 2022, după ce a fost diagnosticată cu o boală incurabilă.

Ea a fost diagnosticată cu o afecțiune neurologică foarte rară, numită în engleză „stiff-person syndrome”(sindromul omului rigid)”.

Sindromul omului rigid, sau boala Moersch-Woltman, este o tulburare neurologică rară, de etiologie necunoscută, ce se caracterizează prin rigiditate progresivă, potrivit Medlife.ro. S-a constatat de-a lungul timpului și a diferitelor experimente că Sindromul persoanei rigide este o afecțiune autoimună.

Prima oară când ea a cântat în fața publicului după ce a fost diagnosticată cu sindromul omului rigid a fost în iulie 2024, când a interpretat la primul etaj al Turnului Eiffel piesa „L’hymne à l’amour” a lui Edith Piaf, în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Cântăreața canadiană anunțase cu un an înainte că va lansa mai multe melodii noi pe care le-a compus pentru coloana sonoră a filmului „Love Again”, o comedie romantică în care a și jucat. Filmările pentru lungmetraj au început însă în octombrie 2020 și s-au încheiat la începutul lui 2021, cu aproape doi ani înainte ca ea să dezvăluie că suferă de o afecțiune neurologică.

Săptămâna Modei de la Paris, dedicată colecțiilor de damă pentru sezonul primăvară-vară, se desfășoară până pe 6 octombrie.

Cum Dior, Tom Ford, Schiaparelli și Givenchy urmează încă să-și prezinte cele mai recente creații, este posibil ca Dion să fie văzută în primul rând la unele dintre cele mai importante prezentări ale sezonului.