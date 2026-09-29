VIDEO Celine Dion a ridicat publicul în picioare cu o apariție surpriză de senzație la Paris

Celine Dion a dat luni startul Săptămânii Modei de la Paris cu mult stil, urcând pe podiumul amenajat sub Turnul Eiffel și interpretând piesa „I’m Alive”, spre încântarea publicului, într-un moment-surpriză, relatează AFP și France24.

Cântăreața canadiană a urcat pe podium la finalul show-ului anual al L’Oréal, apărând într-o rochie neagră elegantă și fiind întâmpinată cu aplauze entuziaste, într-unul dintre cele mai spectaculoase debuturi din calendarul industriei modei.

Céline Dion on L’Oreal ’s Défilé 2026 pic.twitter.com/fSG9z6oq7C — Celine Dion Trends (@celinetrends) September 28, 2026

Zâmbind, cu părul lăsat liber, cântăreața și-a interpretat hitul din 2002 înainte de a i se alătura o distribuție de vedete, ambasadoare ale L’Oréal, printre care Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King și Eva Longoria.

The level of legendary Celine Dion has reached is incredible. She is the moment in every room she steps in pic.twitter.com/uhYPdpJFRe — Celine Dion Trends (@celinetrends) September 28, 2026

Artista originară din Quebec și-a anunțat recent revenirea mult mediatizată pe scenă, cu o serie de 26 de spectacole în capitala Franței: 16 au fost programate pentru septembrie și octombrie, iar alte 10 sunt planificate pentru mai 2027.

„Am făcut o promisiune. Am promis că mă voi întoarce și că voi urca din nou pe scenă. Iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și răbdarea voastră. Sunt ceea ce sunt datorită faptului că mă iubiți”, a spus ea în timpul unui concert susținut la Plenitude Arena din Nanterre, la vest de Paris, mai devreme în cursul lunii septembrie.

Celine Dion, revenire de senzație după ce a fost diagnosticată cu o boală debilitantă

Înainte de noile concerte de la Paris, ultima oară când Celine Dion a susținut un concert complet a fost în 2020, în cadrul turneului său „Courage”. Însă ea nu a putut continua cu etapa nord-americană programată pentru 2022, după ce a fost diagnosticată cu o boală incurabilă.

Ea a fost diagnosticată cu o afecțiune neurologică foarte rară, numită în engleză „stiff-person syndrome”(sindromul omului rigid)”.

Sindromul omului rigid, sau boala Moersch-Woltman, este o tulburare neurologică rară, de etiologie necunoscută, ce se caracterizează prin rigiditate progresivă, potrivit Medlife.ro. S-a constatat de-a lungul timpului și a diferitelor experimente că Sindromul persoanei rigide este o afecțiune autoimună.

Prima oară când ea a cântat în fața publicului după ce a fost diagnosticată cu sindromul omului rigid a fost în iulie 2024, când a interpretat la primul etaj al Turnului Eiffel piesa „L’hymne à l’amour” a lui Edith Piaf, în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Cântăreața canadiană anunțase cu un an înainte că va lansa mai multe melodii noi pe care le-a compus pentru coloana sonoră a filmului „Love Again”, o comedie romantică în care a și jucat. Filmările pentru lungmetraj au început însă în octombrie 2020 și s-au încheiat la începutul lui 2021, cu aproape doi ani înainte ca ea să dezvăluie că suferă de o afecțiune neurologică.

Săptămâna Modei de la Paris, dedicată colecțiilor de damă pentru sezonul primăvară-vară, se desfășoară până pe 6 octombrie.

Cum Dior, Tom Ford, Schiaparelli și Givenchy urmează încă să-și prezinte cele mai recente creații, este posibil ca Dion să fie văzută în primul rând la unele dintre cele mai importante prezentări ale sezonului.