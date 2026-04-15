VIDEO „Cinema absolut”: Péter Magyar îi face cu mâna de la distanță lui Viktor Orbán, care citește documente pe balcon

O scurtă vizită a lui Péter Magyar la palatul Sándor al președintelui i-a oferit viitorului premier o întâlnire de la distanță cu prim-ministrul aflat pe final de mandat.

Péter Magyar s-a întâlnit miercuri cu președintele țării, Tamas Sulyok, la Palatul Prezidențial și a folosit ocazia pentru a afirma din nou că Sulyok trebuie să plece din funcție imediat după „formarea noului guvern”.

Magyar a câștigat alegerile de duminică, 12 aprilie, și va forma un guvern, după 16 ani de guvernare Fidesz, partidul lui Viktor Orbán.

Vizita i-a oferit lui Magyar un moment neașteptat, o întâlnire de la distanță cu premierul aflat pe final de mandat.

Aflat la balconul palatului Sándor, Magyar și-a văzut rivalul la balconul sediului prim-ministrului, Karmelita, în timp ce citea niște documente.

„Viața este cel mai bun regizor. În timp ce președintele republicii tocmai își prezenta biroul, pe care îl va părăsi în curând, mi-a atras atenția prim-ministrul care își încheie mandatul, aflat pe terasa de alături”, a scris Péter Magyar pe pagina sa de Facebook.

Președintele partidului Tisza a distribuit și un clip cu mesajul „cinema absolut”, în care apare alături de Tamás Sulyok pe terasa Palatului Sándor, de unde îl văd pe Viktor Orbán.

Péter Magyar i-a făcut cu mâna lui Orbán, dar fără succes.

Ridicând cele două mâini în aer, teatral, scrie site-ul Telex, viitorul prim-ministru a evocat o fotografie cu regizorul american Martin Scorsese, realizată în 2020 de Philip Montgomery pentru The New York Times.

În mesajul postat pe rețelele sociale, Magyar are și o întrebare pentru urmăritori?

„Ce crezi că citește Viktor Orbán?

a) discursul său de adio

b) ziarul „Nemzeti Sport”

c) declarația de astăzi a președintelui american Donald Trump?”