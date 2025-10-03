VIDEO Ciocniri între forțele de ordine și protestatarii adunați în fața unui centru ICE din zona Chicago. „Este scandalos”

Poliția a reținut mai multe persoane vineri, când sute de manifestanți s-au adunat în fața unui centru al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din suburbiile orașului Chicago, o zonă în care au avut loc multiple proteste în contextul măsurilor federale anti-imigrație, transmite Reuters.

Tensiunile au fost la un nivel înalt în Chicago în ultimele săptămâni, deoarece administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat eforturile de a deporta imigranți care locuiesc ilegal în SUA, arestându-i pe mulți fără cazier judiciar.

Guvernatorul din Illinois, JB Pritzker, a declarat în această săptămână că administrația Trump a solicitat Pentagonului să trimită trupe în statul administrat de democrați.

În fața centrului de detenție din Broadview, în spatele barierelor ridicate de ICE, demonstranții au protestat inițial pașnic vineri, cântând imnuri creștine și cântece evreiești. Apoi, Gregory Bovino, comandantul Serviciului american de protecție a frontierelor, care conduce efortul federal de control al frontierelor din Chicago, a sosit cu agenți dotați cu măști de gaze și vehicule blindate.

Protestatarii au început să huiduie și au avut loc ciocniri între ei și forțele de ordine. O parte dintre manifestanți au strigat obscenități.

Ofițerii poliției statale din Illinois au efectuat mai multe rețineri.

„Este scandalos. Sunt aici protestând în tăcere, iar ei ne împing de pe stradă și de pe trotuar și folosesc violența împotriva noastră”, a declarat Kevin Ryan, veteran al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA și candidat democrat la Senatul SUA.

În zona Chicago au avut loc multiple proteste în care a fost condamnată prezența federală sporită, iar centrul din Broadview, o localitate majoritar afro-americană situată la circa 21 de kilometri vest de Chicago, a devenit punctul central al manifestațiilor.

Protestatarii au criticat ceea ce susțin că este o acțiune similar de dură a poliției în alte orașe conduse de democrați, inclusiv la New York, Los Angeles, Washington și Portland.

Procurorul general Pam Bondi le-a ordonat luni oficialilor din Departamentul de Justiție să „apere centrele ICE, în special în Portland și Chicago”.