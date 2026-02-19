Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate”

HotNews.ro
VIDEO Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate”
Viktor Orban Foto: Profimedia

Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a protestat joi după ce Fidesz, partidul la guvernare al premierului Viktor Orban, a difuzat un clip video de campanie realizat cu ajutorul Inteligenției Artificiale. În imagini apare o fată care plânge la geam, în timp ce se uită la „tatăl” ei, care este executat pe front, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Viktor Orban a prezentat alegerile parlamentare de la 12 aprilie drept o alegere între „război şi pace”, sugerând că partidul de centru-dreapta Tisza al lui Peter Magyar va atrage Ungaria în războiul Ucrainei împotriva invaziei ruse, la ordinul Uniunii Europene. Tisza a anunţat public că doreşte pace şi că nu va trimite arme sau trupe în Ucraina.

Videoclipul de 33 de secunde, publicat pe pagina de Facebook a filialei din Budapesta a Fidesz, prezintă un soldat legat la ochi şi îngenunchiat, în uniformă ungară, fiind executat pe un cânp de luptă. „Acesta este numai un coşmar, dar Bruxelles-ul se pregăteşte să-l transforme în realitate… Să nu ne asumăm riscuri. Fidesz este alegerea cea sigură!”, se menţionează în mesajul care însoţeşte videoclipul.

Ateție, imagini care vă pot afecta emoțional:

Liderul opoziției: „Este manipulare lipsită de suflet”

Într-un comunicat, liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a numit videoclipul „dezgustător, de neiertat şi scandalos”. „Asta nu este politică, este manipulare lipsită de suflet”, a spus el.

La un briefing, şeful de personal al lui Orban a afirmat că peste o mie de persoane sunt ucise sau grav rănite în războiul din Ucraina în fiecare zi. „Ceea ce vedem este realitatea războiului”, a spus Gergely Gulyas.

El nu a negat că videoclipul a fost realizat utilizând inteligenţa artificială, care permite ca scene complexe să fie generate la cerere, fără actori sau un platou de filmare.

În octombrie, Magyar a înaintat o plângere în care îl acuza pe unul din aliaţii cheie ai lui Orban că a folosit tehnologie deepfake pentru a-l impersona şi a-i afecta reputaţia într-un alt videoclip de campanie.

Fidesz a utilizat videoclipuri generate de inteligenţa artificială în mod repetat în ultimele luni, unele catalogate ca atare, altele nu. Viitoarea lege a UE privind Inteligenţa Artificială (AI Act) va face obligatorie divulgarea unei astfel de informaţii.

Potrivit unui sondaj de opinie publicat joi de Centrul de cercetare 21, 23% dintre votanţi cred că Tisza va atrage Ungaria în războiul din Ucraina daca va fi votată. Tisza are un avans de 8-12 puncte procentuale în faţa Fidesz în majoritatea sondajelor, deşi institutele de sondare apropiate de guvern susţin că partidul la guvernare este în frunte, notează Reuters.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro