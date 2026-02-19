VIDEO Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate”

Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a protestat joi după ce Fidesz, partidul la guvernare al premierului Viktor Orban, a difuzat un clip video de campanie realizat cu ajutorul Inteligenției Artificiale. În imagini apare o fată care plânge la geam, în timp ce se uită la „tatăl” ei, care este executat pe front, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Viktor Orban a prezentat alegerile parlamentare de la 12 aprilie drept o alegere între „război şi pace”, sugerând că partidul de centru-dreapta Tisza al lui Peter Magyar va atrage Ungaria în războiul Ucrainei împotriva invaziei ruse, la ordinul Uniunii Europene. Tisza a anunţat public că doreşte pace şi că nu va trimite arme sau trupe în Ucraina.

Videoclipul de 33 de secunde, publicat pe pagina de Facebook a filialei din Budapesta a Fidesz, prezintă un soldat legat la ochi şi îngenunchiat, în uniformă ungară, fiind executat pe un cânp de luptă. „Acesta este numai un coşmar, dar Bruxelles-ul se pregăteşte să-l transforme în realitate… Să nu ne asumăm riscuri. Fidesz este alegerea cea sigură!”, se menţionează în mesajul care însoţeşte videoclipul.

Ateție, imagini care vă pot afecta emoțional:

Liderul opoziției: „Este manipulare lipsită de suflet”

Într-un comunicat, liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a numit videoclipul „dezgustător, de neiertat şi scandalos”. „Asta nu este politică, este manipulare lipsită de suflet”, a spus el.

La un briefing, şeful de personal al lui Orban a afirmat că peste o mie de persoane sunt ucise sau grav rănite în războiul din Ucraina în fiecare zi. „Ceea ce vedem este realitatea războiului”, a spus Gergely Gulyas.

El nu a negat că videoclipul a fost realizat utilizând inteligenţa artificială, care permite ca scene complexe să fie generate la cerere, fără actori sau un platou de filmare.

În octombrie, Magyar a înaintat o plângere în care îl acuza pe unul din aliaţii cheie ai lui Orban că a folosit tehnologie deepfake pentru a-l impersona şi a-i afecta reputaţia într-un alt videoclip de campanie.

Fidesz a utilizat videoclipuri generate de inteligenţa artificială în mod repetat în ultimele luni, unele catalogate ca atare, altele nu. Viitoarea lege a UE privind Inteligenţa Artificială (AI Act) va face obligatorie divulgarea unei astfel de informaţii.

Potrivit unui sondaj de opinie publicat joi de Centrul de cercetare 21, 23% dintre votanţi cred că Tisza va atrage Ungaria în războiul din Ucraina daca va fi votată. Tisza are un avans de 8-12 puncte procentuale în faţa Fidesz în majoritatea sondajelor, deşi institutele de sondare apropiate de guvern susţin că partidul la guvernare este în frunte, notează Reuters.