VIDEO Cod roșu în București și Ilfov. Mesaj Ro-Alert: „Evitați deplasarea” / Restricții pe mai multe drumuri și anulări pe aeroportul Otopeni. Până când e valabilă alerta meteo

Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării au fost lovite noaptea trecută, 17 spre 18 februarie, de un episod sever de iarnă. În Capitală și Ilfov, unde este în vigoare până la ora 08.20 o alertă cod roșu de ninsori viscolite, pompierii au avut peste o sută de intervenţii, iar mai multe curse aeriene au fost anulate sau deviate spre aeroporturi. Probleme din cauza zăpezii sunt și în alte părți ale țării, cu restricții de trafic pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale.

07:47

Circulația STB, afectată serios

Circulaţia transportului public este afectată miercuri dimineaţa pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii şi a viscolului puternic, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB) într-o postare pe reţeaua X.

„În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice”, a transmis STB.

România se confruntă cu „cel mai sever episod al acestei ierni”, potrivit meteorologilor. Peste jumătate din țară se află sub cod portocaliu și galben de ninsori și viscol, până astăzi, la ora 12.00.

Cod roșu în București și Ilfov. Sute de intervenții ale pompierilor

Pentru Capitală și Ilfov, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a emis, miercuri dimineaţa, la ora 04.20, un mesaj RO-ALERT cod roşu de ninsori.

„Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”, este mesajul transmis de autorităţi.

Potrivit ANM, În București s-au depus deja 30…35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15…20 cm.

Potrivitg ISUBIF, pompierii au avut peste 100 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi şi a unor elemente de construcţie desprinse.

Astfe, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 06:00, în București au fost 91 interventii: 84 de copaci îndepartati și 7 elemente de constructie desprinse. De asemenea, 32 de autoturisme au fost avariate.

În Ilfov, au fost 10 intervenții: 9 copaci îndepărtati și 1 element de construcție desprins și 8 autoturisme avariate

„Nu au fost înregistrate situații deosebite și nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF și prin intermediul dispeceratului integrat”, a precizat ISUBIF.

Circulaţie oprită pe Centura Capitalei din cauza zăpezii

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că traficul rutier este oprit pe Centura Capitalei (DN CB), în apropierea localităţii Bragadiru din judeţul Ilfov din cauza acumulării de zăpadă pe carosabil.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri. Se intervine cu utilaje pentru remediere. Se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 06:00.

Trafic restricționat pe mai multe autostrăzi

De asemenea, Centrul Infotrafic anunță că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:

Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 Pitești, județul Argeș și 115 Pitești, județul Argeș;

Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;

A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova – km. 193 Adjud, județul Prahova;

A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;

calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;

DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov:

DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea:

DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone:

Județul Buzău:

DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița:

DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone:

Județul Buzău:

DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.

Județul Ialomița:

DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov:

DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

Perturbări în traficul aerian

Totodată, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului, este perturbat traficul aerian pe cele două aeroporturi din Bucureşti. CNAB a transmis că intervine cu peste 50 de utilaje pentru deszăpezire.

Mai multe curse aeriene au fost anulate, iar altele au fost deviate spre alte aeroporturi.

„Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti şi Tarom 810 Suceava – Bucureşti”, a transmis CNAB.

Totodată, ninsoarea abundentă a deviat patru aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin – Bucuresti va ateriza la Craiova.

„Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, au arătat transmis CNAB.

„Mai multe avioane au decolat în noaptea dintre 17 și 18 februarie cu întârzieri notabile, iar zborul Turkish Airlines TK1046 București – Istanbul (Turcia) are o întârziere de circa opt ore”, a precizat și Boarding Pass, site specializat în domeniul aviației.