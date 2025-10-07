VIDEO Codul roșu: Reacție critică după ce s-a anunțat închiderea școlilor în câteva județe. „Orice cod vine, în România prima decizie e închiderea școlilor”

Autoritățile locale au decis închiderea școlilor din județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Bucureștiul și Ilfovul se discută chiar acum.

De marți seară, căderile de precipitații vor fi severe, a anunțat ANM. Va dura aproximativ 24 de ore. Unele autorități locale au decis deja că miercuri nu se va face școală. Au apărut și reacțiile critice.