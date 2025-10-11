VIDEO Combinat industrial, asaltat de localnicii exasperați de poluare. „Gabes s-a transformat într-un oraș al morții”

Localnici nemulţumiţi din oraşul Gabes, din sudul Tunisiei, au pătruns sâmbătă în complexul de fosfaţi al companiei Tunisian Chemical Group (CGT), deţinută de stat, cerând închiderea acestuia pentru a opri poluarea mediului şi bolile respiratorii, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Protestul evidenţiază presiunea asupra guvernului preşedintelui Kais Saied, deja afectat de o profundă criză economică şi financiară, de a echilibra cerinţele de sănătate publică cu producţia de fosfat, cea mai valoroasă resursă naturală a Tunisiei.

Manifestanţii au intrat în interiorul complexului şi au scandat sloganuri prin care cereau închiderea şi demolarea acestuia, arată videoclipuri postate pe reţele de socializare şi martori oculari.

Soldaţi ai armatei şi vehicule militare au fost văzuţi staţionând în interiorul complexului, deşi nu au fost raportate ciocniri. „Gabes s-a transformat într-un oraş al morţii, oamenii se luptă să respire, mulţi locuitori suferă de cancer sau fragilitate osoasă din cauza poluării severe”, a declarat pentru Reuters Khaireddine Dbaya, unul dintre protestatari.

CGT nu a răspuns la încercările Reuters de a obţine comentarii cu privire la situaţia din Gabes.

🇹🇳🔴À Gabès, cet après-midi, des manifestants ont tenté de forcer l’accès à l’usine chimique de transformation de phosphate. L’armée est intervenue en renfort des forces de l’ordre pour empêcher toute intrusion dans le site.#Gabes #phosphate pic.twitter.com/VY3DWcToJL — Ifriqiya🇹🇳 (@tunisialphanews) October 11, 2025

Preşedintele Saied a declarat săptămâna trecută că la Gabes s-a petrecut „un asasinat asupra mediului” din cauza a ceea ce el a numit alegeri politice criminale din trecut, care au dus la răspândirea bolilor şi distrugerea ecosistemelor locale. El a cerut luarea de măsuri rapide şi adoptarea soluţiilor propuse de tineri pentru a rezolva criza de mediu actuală.

În 2017, autorităţile s-au angajat să demonteze complexul Gabes şi să îl înlocuiască cu o instalaţie care să respecte standardele internaţionale, recunoscând că emisiile sale reprezentau un pericol pentru locuitorii din zonă. Cu toate acestea, planul nu a fost încă pus în aplicare.

Zilnic, tone de deşeuri industriale sunt deversate în mare la Chatt Essalam din Gabes. Grupurile de mediu avertizează că viaţa marină a fost grav afectată, pescarii locali raportând o scădere dramatică a stocurilor de peşte în ultimul deceniu, ceea ce a afectat o sursă vitală de venit pentru mulţi din regiune.

Ultima serie de proteste a fost declanşată săptămâna aceasta, după ce zeci de elevi au suferit dificultăţi respiratorii cauzate de fumul toxic provenit de la fabrica din apropiere. Videoclipurile au arătat părinţi panicaţi şi echipaje de urgenţă care ajutau elevii care respirau cu greu, alimentând şi mai mult indignarea publică şi solicitările de închidere a fabricii.

Guvernul îşi propune să revigoreze industria fosfatului prin creşterea producţiei de cinci ori, până la 14 milioane de tone până în 2030, pentru a profita de creşterea cererii globale.