VIDEO Cum a apărut Puya pe scena de la UNTOLD 2026

Rapperul Puya, pe numele său real Dragoș Gărdescu, a urcat vineri seară pe scena principală a festivalului Untold.

Puya, Alex Velea li Swae Lee au deschis a doua seară de Untold 2026 pe Cluj Arena, potrivit presei locale.

Artiștii au interpretat și piese mai vechi și melodii care se află acum în topuri.

Puya a purtat un tricou alb cu numele său de scenă scris cu litere roșii și pantaloni cu elemente tradiționale. În momentul în care a cântat piesa „Americandrim” a ținut tricolorul în mâini.

El i-a îndemnat pe spectatorii prezenți să țină „steagul sus”. De asemenea, rapperul a coborât printre fani și a semnat autografe.

UNTOLD 2026. Cine cântă sâmbătă

Pe scena principală a festivalului au mai urcat vineri: Marshmello, Zara Larsson și Kygo.

Sâmbătă, va cânta pentru prima oară în țara noastră Lewis Capaldi. Spectacol promit și Lost Frequencies și Martin Garrix.

Duminică, vor urca pe scenă Flo Rida, Alan Walker, Animal X, și Steve Aoki.

Festivalul Untold 2026 are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca.