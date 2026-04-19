VIDEO Cum a decurs misiunea de interceptare a unei drone de către piloții români de F-16 ghidați de un avion radar NATO în Polonia

Două aparate F-16 ale Armatei Române au decolat de la baza din Lituania pentru a simula interceptarea unei drone intrate în spațiul aerian polonez. Exercițiul a inclus supravegherea granițelor și transferul a 10 tone de combustibil în aer pentru aeronava de coordonare.

La baza NATO din Geilenkirchen, 26 de militari din zece țări, inclusiv din România, s-au îmbarcat în avionul radar AWACS. Aparatul a zburat spre Polonia și a patrulat în apropierea graniței cu Belarusul. Misiunea a fost documentată într-un reportaj al Știrilor TVR, publicat sâmbătă de jurnalistul Adelin Petrișor pe blogul său.

Echipamentul radar de la bordul sistemului de avertizare și control AWACS permite detectarea țintelor aeriene pe o rază de 400 de kilometri. Cu ajutorul acestei tehnologii, echipajul a monitorizat zone din Belarus, Ucraina și exclava Kaliningrad.

Acțiunea a făcut parte dintr-un exercițiu NATO în care controlorii AWACS au ghidat două aparate românești F-16, decolate din Lituania, pentru interceptarea unei drone inamice în spațiul aerian polonez. Piloții români se află în regiunea baltică pentru misiuni de poliție aeriană.

Donny Demmers, membru al componentei AWACS, a declarat: „Misiunile de acest gen sunt frecvente. Săptămâna aceasta am zburat deja deasupra României, acum suntem deasupra Poloniei. Avem câteva avioane AWACS într-o bază din Turcia, care survolează frontiera. Putem deci spune că suntem prezenţi pe flancul estic”.

În timpul misiunii, avionul radar a fost alimentat de un aparat american KC-135, primind 10 tone de combustibil. Manevra s-a desfășurat la o altitudine de 8.000 de metri și o viteză de 500 de kilometri pe oră.

Comandantul Steven a explicat dificultatea procedurii: „Este una dintre cele mai mari provocări pentru un pilot care zboară cu un astfel de avion. Ai nevoie de mult exerciţiu, trebuie să înveţi să faci mişcări mici şi rapide”.

După opt ore de zbor, aeronava AWACS a aterizat la baza din Geilenkirchen. Misiunile de acest tip continuă, o altă aeronavă urmând să decoleze pentru protecția frontierei estice a NATO.



