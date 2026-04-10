VIDEO Cum a eșuat „Easter Sunday Morning”. De ce nu există o coloană sonoră comercială de Paște

Cum a eșuat „Easter Sunday Morning". De ce nu există o coloană sonoră comercială de Paște

Nu poți vizita magazinele în perioada Crăciunului fără să auzi „Feliz Navidad”, „Santa Claus is Coming to Town” sau „All I Want for Christmas is You” de la Mariah Carey. Este însă complet diferit când vine vorba despre cântece pentru Paște, arată revista The Conversation. Situația e la fel de valabilă în România precum e și în Occident.

Asocierile Paștelui în creștinism nu sunt la fel de convingătoare comercial precum cele ale Crăciunului. Comercializarea Crăciunului, care a devenit tot mai pronunțată în magazinele universale din Occident la începutul secolului XX, a făcut ca aproape nimeni să nu își mai pună în prezent semne de întrebare când sunt difuzate cântece cu tematică religioasă în centrele comerciale.

Nu ne deranjează să sărbătorim nașterea unui copil, indiferent de credințele noastre. Este o experiență umană plină de bucurie. Dar torturarea și moartea unui om în Vinerea Mare sunt profund tulburătoare, „iar învierea triumfătoare de Paște lasă publicitarii fără replică”, scrie The Conversation.

Melodiile de Paște care au eșuat

Compoziția din 1977 „The Easter Bunny is Comin’ to Town” de Maury Laws și Jules Bass este aproape necunoscută, spre deosebire de megahitul din 1934 al acestora, „Santa Claus is Coming to Town”.

Un hit secular de Paște mai durabil (deși tot nu foarte cunoscut nici în Occident) este „Easter Parade”, cântecul din 1933 al compozitorului american Irving Berlin. Versurile descriu plimbări pe Fifth Avenue din New York, arătând cele mai bune haine.

O înregistrare din 1948 pentru filmul cu același nume a inversat rolurile de gen, Judy Garland admirând frumusețea lui Fred Astaire în pălăria sa de Paște.

În 1950, Gene Autry (primul care a înregistrat „Frosty the Snowman”) a încercat piața muzicii de Paște cu reluarea piesei „Here Comes Peter Cottontail”.

Vedetele vocale au urmat trendul, Nat King Cole cântând „Easter Sunday Morning”, iar Rosemary Clooney a interpretat „Eggbert The Easter Egg”.

Industria muzicală din SUA a încercat să creeze o coloană sonoră comercială pentru Paște, doar că nu a fost una care să fi prins suficient încât să fie difuzată în magazine în perioada sărbătorilor pascale.

Succesul a fost atât de limitat încât inclusiv directorii din industria muzicală au renunțat aproape complet. Producătorii filmului pentru copii „Hop” din 2011 au încercat să găsească din nou o cale. Au luat „I Want Candy”, un hit din 1965 popular în SUA, și l-au adaptat pentru a fi despre ciocolată.

Rezultatul e la fel de discutabil.