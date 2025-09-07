VIDEO Cum a fost primit Donald Trump la US Open – Filmări de la un cititor HotNews

Cu mai puțin de o oră înainte de finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, când în arenă erau puțini oameni, accesul fiind îngreunat, într-una dintre loje a apărut președintele Donald Trump. El a primit aplauze răsfirate și, mai mult, huduieli și fluierături. Apoi, pe măsură ce arena s-a umplut, în momentul intonării imnului SUA, președintele Trump a fost aplaudat de public.

Finala turneului de tenis US Open de duminică seară a început cu întârziere, din cauza măsurilor de securitate suplimentare prilejuite de venirea ca oaspete la meci a președintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a fost întâmpinat, inițial, mai degrabă critic de puținii spectatori care erau în tribună la ora 13.00 (ora 20.00, ora României), când președintele a ieșit pentru scurt timp de sub geamurile lojei ca să vadă arena. Imaginile filmate la fața locului și trimise redacției de un cititor HotNews, prezent pe arenă, ilustrează momentul.

Meciul, programat să înceapă la ora 21.00, ora României, a avut o întârziere de jumătate de oră, din cauza măsurile de securitate sporite luate pentru prezența președintelui Donald Trump, potrivit CNN. Imaginile televizate și fotografiile realizate la Stadionul Arthur Ashe arată că fanii așteaptă la cozi imense pentru a intra în arenă.

The New York Times a scris că televiziunea ABC, care transmite în SUA meciul, a fost instruită în avans să încerce să întâmpine cu prudență o eventuală reacție ostilă a publicului.

Revenit după episodul huduielilor din 2015

Asta după ce, relatează siteul CNN, ”Ultima dată când președintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la președinție în 2015, huiduielile au fost atât de puternice încât mai multe agenții de știri au scris articole despre reacția critică a publicului”. Atunci, în 2015, ”Transmisia în direct a ESPN a insistat asupra imaginilor cu Trump în timpul unui meci din sferturile de finală”. Și FoxNews remarcă faptul că Donald Trump revine pentru prima oară la US Open după episodul dureros pentru el din 2015.

Trump aplaudat în momentul imnului SUA

La porți au fost cozi mari, pentru că măsurile de securitate prilejuite de prezența președintelui au încetinit ritmul de acces. Finala a început cu 45 de minute întârziere. Cu câteva minute înainte de start, a fost cântat imnul SUA.

Pe ecranele din arenă au fost proiectate imagini diverse. Când au apărut imagini cu președintele Donald Trump, publicul a aplaudat, protestele fiind în acel moment în netă minoritate.