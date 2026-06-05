VIDEO Cum arată drona care a explodat în Portul Constanța și cum arată dronele „Măgura”, folosite de armata ucraineană

Drona care a explodat vineri în Portul Constanța a fost filmată de martori, înainte de intervenția autorităților. În imagini apare o dronă similară modelelor de drone marine „Măgura” folosite de Ucraina în atacurile contra forțelor rusești la Marea Neagră.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat proveniența dronei, MApN spunând doar că „este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.

HotNews a analizat imaginile.

În războiul contra rușilor, ucrainenii folosesc „Măgura” de mai mulți ani și în mai multe feluri. E o platformă care poată di utilizată drept kamikaze sau să fie înarmată cu rachete antiaeriene sau dotată cu sisteme de observație, pentru supraveghere.

În imaginile apărute online, filmate de martori la fața locului, apare o ambarcațiune fără pilot, lungă de circa 5-6 metri, cu numeroase antene și sisteme electronice montate pe ea.

Ca profil, drona filmată este asemănătoare cu dronele Măgura folosite de Ucraina. Diferența notabilă apare în faptul că drona surprinsă în Portul Constanța are mai multe elemente electronice montate pe ea decât au cele prezentate public dronele Măgura de către forțele ucrainene. (foto jos)

În clipul video, drona surprinsă apare blocată între două elemente de baraj gonflabil.

Dronă Măgura, folosită de Forțele Ucrainene / Sursă: Ukrinform / Sipa USA / Profimedia

Conform autorităților drona marină a fost descoperită vineri dimineață, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

„Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, a transmis MApN.

Detalii despre drona Măgura folosită de Ucraina

Ucraina a început încă din 2023 să folosească platforme marine fără pilot pentru misiuni în Marea Neagră împotriva navelor și porturilor rusești. Una din aceste platforme este Măgura, o dronă marină multirol ce poate fi folosită pentru diferite tipuri de misiuni.

Practic Măgura e o platformă marină fără pilot pe care forțele ucrainene pot monta diferite echipamente sau chiar încărcătură explozivă pentru misiuni kamikaze.

Pe platforma Măgura au fost montate inclusiv rachete antiaeriene cu care ucrainene au reușit să doboare elicoptere și avioane rusești deasupra Mării Negre.

De asemenea, platforma Măgura poate fi folosită și pentru misiuni de colectare de informații, cu diverse echipamente electronice, camere, senzori și antene.

Modelul Măgura V5 măsoare în lungime 5,5 metri și o autonomie pe mare de până la 800 de km.

Drona, în varianta kamikaze, poate căra o încărcătură explozivă de până la 300 de kg și poate atinge o viteză maximă pe apă de 78 km/h.

În varianta de atac antiaerian, platforma Măgura V5 a fost adaptată cu câte două rachete sol-aer R-73.

O dronă navală Magura V7 cu două rachete antiaeriene / Sursă: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Măgura V7, o variantă mai nouă, a fost adaptată cu rachete antiaeriene AIM-9 Sidewinder, dar și cu o mitralieră. Raza operațională a fost mărită la 1.000 de km.

Ministerul Transformării Digitale din Ucraina a anunțat că drona este echipată cu un sistem de pilot automat, subsisteme video, echipamente de vedere pe timp de noapte, module de comunicații redundante și un modul de luptă.