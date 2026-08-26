VIDEO Cum arată un „sediu” pentru care Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei / Director, către ministra Mediului: „Poate să vină şi un baron local, nu are voie să vină?”

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pentru un sediu în județul Prahova, construit după modelul unei cabane vânătorești. Într-un dialog cu ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a mers acolo, directorul Romsilva, Jean Vișan, spune că sediul poate fi amenajat pentru birouri sau pentru vânătoare și insistă că angajații au nevoie de dușuri în timpul programului de lucru.

Diana Buzoianu a postat pe Facebook imagini cu cabana, unde a mers împreună cu directorul general al Romsilva, Jean Vișan.

„2.7 milioane de lei au „investit” Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor, care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcție de reorganizare”, scrie Buzoianu.

În imaginile postate de ea pe Facebook se văd camere cu dușuri și este surprinsă și o discuţie pe care Diana Buzoianu o are cu directorul Romsilva. Acesta spune că imobilul nu a primit „destinaţia finală”, dar că poate fi utilizat „şi ca birouri, şi ca spaţiu” de cazare pentru cei care vin la vânătoare.



Când ministra îl întreabă dacă Romsilva a cheltuit aproape trei milioane de lei pentru amenajarea unor spaţii unde unele persoane să vină la vânătoare, Vişan răspunde, conform News.ro: „Da, acuma mă adaptez în funcţie de organizare”.





„Poate să vină şi un baron local, nu are voie să vină?”

Acesta a insistat că angajaţii Romsilva au nevoie de duşuri la locul de muncă: „Obligat”.



Întrebat de ministră dacă nu vede o problemă în faptul că vreun „baron local” ar vrea să se cazeze în sediul Romsilva, Vișan a răspuns: „Poate să vină şi un baron local, nu are voie să vină, cum adică nu are voie să vină?”.

„Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ şi s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinaţiei lor.

Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazaţi baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanţi la nivel naţional Romsilva, că banii publici folosiţi pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiţi în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de Bucureşti o cabană de lux de vacanţă”, mai spune Buzoianu în mesajul postat pe Facebook.