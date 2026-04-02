VIDEO Cum au dispărut coiful de la Coțofenești și tezaurul dacic

Trei brățări dacice au fost furate din muzeul din Assen Foto: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Autoritățile olandeze au reușit să recupereze coiful de la Coțofenești și tezaurul dacic furat în luna ianuarie a anului trecut din Muzeul Drents din Assen, o nouă turnură complet neașteptată în unul dintre cele mai îndrăznețe jafuri care au vizat în ultimii ani o instituție de cultură.

La doar o zi după jaful ce a avut loc pe 25 ianuarie 2025, poliția olandeză a publicat imagini cu momente din timpul jafului de la muzeul din Assen. În înregistrarea video publicată de autorități pot fi văzute cel puțin trei persoane care au participat la jaf.

„Imaginile arată cum suspecții deschid o poartă exterioară, după care are loc o explozie. Așa au intrat în muzeu suspecții”, a transmis poliția în mesajul care a însoțit înregistrarea.

Poliția credea încă de la început că furtul a fost o operațiune planificată cu mare atenție.

Directorul muzeului Drents din Assen, Harry Tupan, a spus la o zi după jaf că muzeul arată ca după o bătălie, e plin de cioburi de sticlă și resturi. Un purtător de cuvânt al poliției declara atunci că furtul a durat doar câteva minute.

Jaful în care au dispărut coiful de la Coțofenești și tezaurul dacic a durat doar trei minute

„A fost o explozie, a fost spart zidul de beton armat, singurul zid exterior al sălii de expoziție. Au fost 3 persoane, totul a durat două minute”, declara la momentul respectiv pentru HotNews Ernest Târnoveanu, fostul director al Muzeului Național de Istorie a României.

„S-au dus țintit la vitrinele în care erau Coiful de Aur de la Coţofeneşti și trei brățări dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia. Din informațiile pe care mi le-au dat colegii olandezi, au fost vizate doar coiful și brățările dacice”, a adăugat el.

Poliția olandeză a găsit o mașină arsă complet lângă un viaduct aflat la câțiva kilometri de oraș și se presupune că e cea folosită de hoți.

Autoritățile olandeze au stabilit ulterior că întregul jaf a durat doar trei minute și că hoții au spart o uşă exterioară cu o bombă de artificii. Apoi, au distrus două vitrine cu barosul şi au fugit cu tezaurul. Când poliţia a sosit, 15 minute mai târziu, făptaşii dispăruseră de mult.

Trei persoane sunt suspectate de comitarea jafului ce a vizat Muzeul Drents din Olanda

În anchetă au fost reținuți trei bărbați: Douglas Chesley W. (36 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (20 de ani). Ei sunt bănuiți că au executat jaful prin utilizarea unor dispozitive explozive pentru a pătrunde în incinta muzeului. Ei au negat constant implicarea sau au refuzat să ofere detalii despre piesele furate.

România a fost deja despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Fostul director de la Muzeul Național de Istorie a explicat acum ce se întâmplă acum cu banii după ce aceste piese au fost recuperate.

„Conform contractului de asigurare, în cazul în care bunurile sunt recuperate, se restituie asigurarea. În cazul în care bunurile au fost recuperate, dar au suferit daune, din asigurare se va scădea costul restaurării. În acest moment, Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, care au gestionat banii, vor trebui să ia măsurile necesare”, a declarat Ernest Oberlander-Târnoveanu.

Coiful de aur de la Coţofeneşti (datat în secolele V-IV a. Chr.) şi cele trei brăţări dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia (datate în a doua parte a secolului I a. Chr.) fac parte din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.

Ele au ajuns în Olanda ca parte a expoziţiei „Dacia! Kingdom of Gold and Silver/ Dacia, un regat al Aurului şi Argintului”, care a inclus 673 de bunuri arheologice din metale preţioase.