Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Cum l-a întâmpinat Trump pe Putin: aplauze, zâmbete și strângere de mână călduroasă

HotNews.ro
VIDEO Cum l-a întâmpinat Trump pe Putin: aplauze, zâmbete și strângere de mână călduroasă
Donald Trump îl întâmpină pe Vladimir Putin în Alaska. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a aterizat vineri în Alaska, SUA, pentru summitul cu omologul său american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă l-a întâmpinat într-un mod călduros pe liderul de la Kremlin, așteptându-l pe covorul roșu la coborârea din avion.

Cei doi șefi de stat au coborât din avioane și s-au întâlnit pe covorul roșu. Un lucru pe care Trump pare să-l fi apreciat, deoarece l-a aplaudat de mai multe ori pe omologul său rus.

Apoi ei și-au strâns mâna călduros. Au urmat o poză și câteva întrebări de la reporteri, la care cei doi lideri nu au răspuns.

Trump și Putin au urcat în aceeaşi maşină pentru a se deplasa la locul summitului.

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, într-un summit crucial pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina.

Kremlinul a semnalat că urmează discuții maraton, dar puțină lume se așteaptă ca negocierile să aibă drept rezultat un armsitițiu imediat, așa cum își dorește președintele SUA. Totul pare să depindă de planurile și strategia lui Putin, scrie presa străină.

Citește și
LIVE Start al negocierilor cu potențial istoric Trump-Putin în Alaska / Trump l-a aplaudat pe liderul de la Kremlin înainte de a-i strânge mâna / Schimbare de ultim moment în formatul summitului – VIDEO

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro