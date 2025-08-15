LIVE Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere / Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska / Rubla nu se simte bine înaintea summitului

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri în Alaska, președintele american sperând să obțină de la Vladimir Putin o înțelegere de încetare a focului în Ucraina, dar ar putea primi de la liderul rus doar un posibil acord nuclear care i-ar ajuta pe amândoi să-și salveze reputația în urma discuțiilor ce vor fi urmărite de întreaga lume. Întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA la o bază aeriană din Alaska din perioada Războiului Rece, prima lor discuție față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă, are loc pe fondul temerilor Ucrainei și Europei că Trump ar putea trăda Kievul.

Cele mai importante informații privind întâlnirea Trump – Putin, LIVE:

12:44

Rubla a atins vineri cel mai scăzut nivel din ultima săptămână față de dolar, transmite Reuters, amintind că piețele financiare rusești sunt agitate de când Trump a stabilit data de 8 august ca termen limită pentru ca Rusia să accepte pacea în Ucraina sau să se confrunte cu sancțiuni mai severe.

La ora 08:07 GMT, rubla scăzuse cu 0,3%, ajungând la 80,00 deunități pentru un dolar, potrivit datelor compilate de LSEG pe baza cotațiilor extrabursiere. La începutul sesiunii,atinsese cota 80,2955, cel mai slab nivel de după 6 august.

De asemenea, rubla a scăzut cu 0,4%, până la 11,09 unități pentru un yuan chinezesc, cea mai tranzacționată monedă străină în Rusia.

12:14

Delegații SUA și Rusiei sunt cazați în cămine studențești din cel mai mare oraș din Alaska, scrie presa rusă.

O parte din delegațiile rusă și americană sosite la întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump de la Anchorage a fost cazată într-un cămin universitar din cauza lipsei de camere la hotel, a relatat vineri TASS, principala agenție de știri de stat rusă, citând portalul Alaska News Source.

Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere



Întâlnirea Trump – Putin are loc vineri la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat Casa Albă, într-un comunicat citat de Reuters. Anterior, Kremlinul anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României).

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin.

Vladimir Putin s-a oprit vineri în regiunea Magadan din Extremul Orient înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Formatul acesta bilateral nu face decât să-l favorizeze pe președintele rus Vladimir Putin”, a explicat, într-o discuție cu HotNews directoarea biroului de la București al German Marshall Fund (GMF) – organizație internațională care promovează cooperarea transatlantică – și profesoară de diplomație internațională, Clara Volintiru.

Trump s-a declarat joi convins că Putin „va face o înțelegere” pentru pacea în Ucraina la summitul din Alaska, dar nu a dat mai multe amănunte: „Nu vreau să-mi arăt cărțile în public”.

„Cred că acum este convins că va face o înțelegere. Va face o înțelegere. Așa cred. Și vom afla, eu voi ști foarte repede”, a spus Trump.

Europa și Ucraina, încurajate de ultimele discuții cu Trump

Trump, care a declarat odată că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina în 24 de ore, a afirmat joi că conflictul care durează de trei ani și jumătate s-a dovedit a fi mai dificil de rezolvat decât credea, notează Reuters.

El a spus că, dacă discuțiile sale cu Putin vor decurge bine, organizarea unui summit ulterior între cele trei părți, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski – care nu a fost invitat la summitul de vineri – ar fi chiar mai importantă decât întâlnirea sa cu Putin.

O sursă din Ucraina a minimizat șansele participării lui Zelenski la orice fel de negocieri de pace în Alaska imediat după summitul de vineri.

Trump face presiuni pentru un armistițiu, pentru a-și consolida credibilitatea ca mediator global demn de Premiul Nobel pentru Pace, lucru important pentru el.

Ucraina și aliații săi europeni au fost încurajați de conferința telefonică de miercuri, în cadrul căreia, potrivit lor, Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții privind cedarea de teritorii.

Zelenski a declarat că Trump a susținut și ideea garanțiilor de securitate într-un acord postbelic, deși președintele SUA nu a făcut nicio mențiune publică în acest sens.

Convorbirea de miercuri le-a atenuat temerile privind un acord între Trump și Putin care ar lăsa Ucraina sub presiune să facă concesii teritoriale și de altă natură.

Putin, a cărui economie de război dă semne de tensiuni, are nevoie de Trump pentru a ajuta Rusia să iasă din strânsoarea sancțiunilor occidentale din ce în ce mai stricte sau, cel puțin, să nu lovească Moscova cu mai multe sancțiuni, lucru cu care Trump a amenințat de mai multe ori.

„Se pare au convenit deja ceva, Trump nu poate fi refuzat”

Cu o zi înainte de summit, liderul de la Kremlin a oferit perspectiva unui alt lucru pe care știe că Trump îl dorește: un nou acord de control al armelor nucleare care să înlocuiască ultimul acord din domeniu rămas în vigoare, care urmează să expire în februarie anul viitor.

Trump a declarat în ajunul summitului că crede că Putin va încheia un acord privind Ucraina, dar a avut o atitudine oscilantă în ceea ce privește șansele unui progres. liderul de la Kremlin, între timp, a lăudat ceea ce a numit „eforturile sincere” ale SUA de a pune capăt războiului.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că se pare că cele două părți au reușit să găsească în prealabil un teren comun, fără să dezvăluie asupra a ce s-au înțeles americanii și rușii”.

„Se pare că mâine (vineri) se vor conveni unii termeni, deoarece Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în măsură să refuzăm (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Putin a pus condiții stricte pentru instituirea unui armistițiu complet, dar un compromis ar putea fi o încetare a focului etapizată în războiul aerian, deși ambele părți s-au acuzat reciproc că au încălcat un acord anterior.

Ce joc va face Putin?

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să dea impresia că îi oferă lui Trump ceea ce dorește, rămânând în același timp liber să escaladeze conflictul în Ucraina, dacă dorește.

„Dacă ei (rușii) sunt capabili să pună pe masă un acord care să creeze un fel de încetare a focului, dar care să lase Rusia în controlul dinamicii escaladării, fără a crea niciun fel de descurajare reală pe teren sau în spațiul aerian al Ucrainei… ar fi un rezultat minunat din perspectiva lui Putin”, a declarat Sam Greene, directorul Democratic Resilience la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

Zelenski l-a acuzat pe Putin că blufează și că trage de timp pentru a evita sancțiunile secundare ale SUA și a exclus cedarea oricărui teritoriu către Moscova.

Trump a declarat că transferurile de teritorii între Rusia și Ucraina ar putea fi o posibilă soluție pentru a ieși din impas.

Putin, ale cărui forțe controlează aproape o cincime din Ucraina, dorește ca Trump să înceapă să reînvie legăturile economice, politice și comerciale dintre cele două țări și, în mod ideal, să nu condiționeze acest proces de progresul înregistrat în Ucraina.

Nu este însă clar dacă Putin este dispus să facă compromisuri în privința Ucrainei. La putere de un sfert de secol, șeful Kremlinului și-a pus în joc moștenirea politică pentru a ieși din război cu ceva ce poate prezenta poporului său ca o victorie.

Principalul său obiectiv de război este controlul complet al Rusiei asupra regiunii industriale Donbas din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk. În ciuda avansurilor constante, aproximativ 25% din Donețk rămâne în afara controlului rus.

Putin dorește, de asemenea, controlul deplin asupra regiunilor ucrainene Herson și Zaporojie, eliminarea din discuție a aderării la NATO a Kievului și limitarea dimensiunii forțelor armate ucrainene. Ucraina a spus că aceste condiții sunt inacceptabile și echivalează cu o cerere de capitulare.