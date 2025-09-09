VIDEO Cum s-au văzut puternicele explozii la fața locului, în Doha, în timpul atacului israelian care a vizat lideri Hamas

Fumul se ridică în spatele zonelor rezidențiale după exploziile din Doha, Qatar, pe 9 septembrie 2025. Atacul Israelului asupra Doha a vizat înalți oficiali Hamas. FOTO: Ali Altunkaya / AFP / Profimedia

Coloane groase de fum au fost văzute ridicându-se marți în Doha, capitala Qatarului, imediat după ce Israelul a anunțat că a efectuat acolo un atac împotriva conducerii Hamas, scriu CNN și Sky News.

Fumul cenușiu a acoperit cerul albastru în zonele din apropierea Al Wahda Arches și Pearl Gateway Towers.

BIG BREAKING: 🚨🚨 Israel BOMBS Qatar



Israel has just bombed in Doha, the capital of Qatar



At least 10 explosions are reported in Doha as a result of Israeli strikes.



lsraeI is not compatible with peace.



Source: Barak Ravid (in comments)

pic.twitter.com/mzpcRTJB5u — ADAM (@AdameMedia) September 9, 2025

Inițial s-au auzit mai multe explozii, iar apoi s-a văzut fum ridicându-se deasupra orașului.

WHATS TRUMP GOING TO DO ABOUT IT⁉️



He put out a cease-fire proposal.

So they gather up in Qatar to discuss.

AND ISRAEL BOMBS DOHA

QATAR IN ATTEMPT TO KILL HAMAS NEGOTIATORS.



Has the world had enough yet⁉️ pic.twitter.com/DiNvaeEoDy — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 9, 2025

Ținta atacului

„Armata și serviciul de securitate internă (Shin Bet) au efectuat o lovitură țintită împotriva unor înalți responsabili ai organizației teroriste Hamas”, a transmis armata israeliană, într-un comunicat.

Conform televiziunii Al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul Hamas, ținta atacului au fost negociatorii din partea acestei grupări care luau parte la tratativele indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza.

„A fost atacată delegația de negociatori ai Hamas în timpul întâlnirii acesteia la Doha. Reuniunea a fost atacată în timp ce se discuta propunerea președintelui american Donald Trump pentru o încetare a focului” în Fâșia Gaza, a indicat Al-Jazeera, potrivit Agerpres.

Qatarul, țară care mediază între Israel și Hamas, a confirmat între timp că loviturile israeliene au țintit domicilii ale liderilor Hamas și a denunțat un atac „laș”, acuzând Israelul de încălcarea dreptului internațional.

Mai mulți lideri ai Hamas își au reședința la Doha.

Coloane de fum au fost văzute la locul exploziilor, iar aceste zone sunt izolate acum de poliție.

🚨BREAKING: About 10 explosions in Qatar, Doha.



This is the Hamas general headquarters. pic.twitter.com/QL5wT5cDfV — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) September 9, 2025

Breaking | An Israeli air strike targets the leaders of Hamas in Doha city, Qatar. pic.twitter.com/GGQTKjaUiE — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 9, 2025

El ejército israelí admite un ataque aéreo contra una vivienda en Doha (Qatar) donde se encontraban los líderes de Hamas en el país, y a los que vinculan directamente con la masacre del 7 de octubre.

A ver qué respuesta tiene esto en Qatar, que es un aliado de EEUU. pic.twitter.com/0dagG8ooPu — Niporwifi © (@niporwifi) September 9, 2025

Potrivit presei israeliene, unul dintre responsabilii Hamas vizați de acest atac este Khalil al-Hayya, negociatorul-șef al grupării palestiniene Hamas.

Delegaţia Hamas care se afla la Doha pentru a negocia încetarea focului în Gaza a supravieţuit atacului israelian, au precizat ulterior surse citate de agenția Reuters.

Acesta a fost primul atac lansat vreodată de Israel pe teritoriul Qatarului.