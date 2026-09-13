VIDEO Cumperi „românesc”, dar nu prea este. Iaurt românesc, dar cu acte din Bulgaria. Brânză autentic românească, dar din Olanda. Cârnat tradițional, dar din Ungaria. La ce să ne uităm pe etichetă

Bekesi Csaba, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), atrage atenția că diferența dintre un produs tradițional românesc și unul fabricat în România trebuie să fie mai clară pentru consumatori.

Originea materiei prime, rețeta și procesul de fabricație sunt elemente importante atunci când vorbim despre autenticitatea unui produs românesc.

„Trebuie clarificată foarte bine diferența dintre produsul tradițional românesc și produsul fabricat în România. Produsul tradițional românesc înseamnă rețete autohtone, înseamnă produs autorizat în România, înseamnă materie primă din România. Aceste lucruri trebuie clarificate față de ceea ce înseamnă «produs în România»”, a explicat șeful ANPC în emisiunea Agricultura Modernă de la Agro TV.

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