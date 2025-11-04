VIDEO David Beckham a fost făcut cavaler de regele Charles: „Este ceva cu adevărat special”

David Beckham este înnobilat cu titlul de cavaler de către Regele Charles al III-lea, 4 noiembrie 2025. Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

David Beckham, unul dintre cei mai celebrați fotbaliști britanici, a fost înnobilat marți de regele Charles la Castelul Windsor, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa, de-a lungul a mai multor decenii, la sport și la cauze caritabile, relatează Reuters și The Guardian.

Fostul căpitan al naționalei Angliei, acum în vârstă de 50 de ani, a primit această distincție la reședința regală, la mai bine de 20 de ani după ce i s-a acordat un alt titlu onorific regal pentru contribuția sa la fotbal.

Beckham, admirator de-o viață al familiei regale, a purtat un costum creat de soția sa, Victoria Beckham, designer de modă și fostă membră a trupei pop Spice Girls.

El și regele Charles au avut un scurt, dar călduros schimb de replici în timpul ceremoniei, monarhul fiind surprins zâmbind și râzând în timp ce vorbeau.

La ieșirea din ceremonie, Beckham a spus că a plâns când a aflat pentru prima dată că va fi înnobilat.

„Este un moment uriaș pentru familia noastră și este ceva cu adevărat special”, a declarat Beckham reporterilor, glumind că nu l-ar deranja dacă copiii lui i-ar spune „sir tata”.

„Sunt foarte mândru să primesc o onoare atât de specială. Am crescut într-un mediu foarte modest, în cartierul East End al Londrei. Am visat mereu să devin fotbalist profesionist, iar acum stau aici, la Castelul Windsor, în fața celei mai importante monarhii din lume”, a spus el, adăugând că „mai bine de atât nu se poate”.

David Beckham a pus ghetele în cui după o carieră fabuloasă

Născut în estul Londrei, Beckham și-a făcut debutul în Premier League pentru Manchester United în 1995, la doi ani după ce se alăturase clubului ca junior. A câștigat șase titluri de campion, două Cupe ale Angliei și Liga Campionilor cu echipa, înainte de a juca pentru Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan și Paris Saint-Germain.

S-a retras în 2013, după 115 selecții pentru echipa națională a Angliei.

Cunoscut pentru loviturile sale libere precise și pentru centrările exacte, Beckham a devenit și unul dintre cei mai de succes sportivi comerciali ai generației sale.

Beckham s-a căsătorit cu Victoria Adams, cunoscută ca „Posh Spice” din trupa pop feminină Spice Girls, în 1999. Cuplul are patru copii.

A colaborat cu branduri precum Adidas, casa de modă de lux Armani, retailerul H&M și Pepsi, și este ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF din 2005. Potrivit Sunday Times Rich List din 2025, David și Victoria Beckham au o avere combinată de 500 de milioane de lire sterline.

Beckham a declarat că familia sa este „cea mai mare realizare” a vieții sale.

Fostul fotbalist e un monarhist convins

Beckham și-a exprimat de mult timp admirația pentru familia regală, descriindu-se drept „un mare susținător al monarhiei”.

În 2022, Beckham a stat la coadă mai bine de 12 ore pentru a-i aduce un ultim omagiu regretatei regine Elisabeta a II-a, în timp ce sicriul acesteia era depus la Westminster Hall, refuzând ofertele de a sări peste rând.

„Am crescut într-o familie de monarhiști”, a declarat el atunci pentru ITV. „Dacă bunicii mei ar fi fost [în viață] astăzi, știu că și-ar fi dorit să fie aici”, a adăugat el.

Beckham a participat atât la nunta prințului William cu Kate Middleton, în 2011, cât și la nunta prințului Harry cu Meghan Markle, în 2018.

Beckham a dezvoltat, de asemenea, o relație personală cu regele, fiind uniți de o pasiune comună pentru grădinărit.

Anul trecut, a fost numit ambasador al King’s Foundation, fundația regelui care sprijină inițiative în domeniul educației și al sustenabilității.