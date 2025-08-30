Derapaj al unui manelist, într-un podcast: „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie” / „ Nicio contrazicere, nimic. Nimeni nu s-a gândit: «bă, am adus un abuzator în emisiune»”

Bursucu, așa cum este cunoscut Adrian Cristea, a fost criticat pentru că nu a intervenit deloc să condamne afirmațiile lui Tzanka Uraganu

Manelistul Tzancă Uraganu a afirmat, la emisiunea online „Un podcast mișto by Bursucu”, că a lovit femei cu care a fost în relații. „Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, a declarat acesta. Afirmația a fost semnalată de influencerul Ilinca Urse, care a făcut apel către care o urmăresc să depună sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului moderatorului care nu a sancționat afirmațiile manelistului.

Tzancă Uraganul a făcut aceste afirmații când vorbea de o fostă iubită. „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a spus acesta în podcastul numit „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane” realizat de Bursucu’, așa cum este cunoscut prezentatorul TV, Adrian Cristea.

Întrebat dacă este un tip violent, manelistul a răspuns: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal.”

Spusele sale nu au fost urmate de alte comentarii din partea moderatorului, semnalează Ilinca Urse, într-o postare pe TikTok. Episodul a avut peste 100.000 de vizualizări.

„Nu este vorba doar de bărbații violenți în sine, ci și de cei din jurul lor. Ăsta cu care vorbește nu i-a zis nimic (…) nicio contrazicere, nimic. Un asemenea podcast are o echipă în spate. Nimeni nu s-a gândit: „bă, am adus un abuzator în emisiune, dar noi o să punem titlul la emisiune „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”. Nu un podcast cu un abuzator”, a comentat Ilinca Urse.

@urseilinca link plangere CNA in comentarii. nu uitati ca vine un mail pe care trb sa intrati sa confirmati dupa ce depuneti ♬ original sound – Urse Ilinca

Ea a postat un link prin care pot fi depuse plângeri online la CNA privind această emisiune.

„Este foarte simplu, durează două minute. Pentru că asta este țara în care trăim, în care discursul ăsta este normalizat, iar noi, ca public, trebuie să fim supervigilenți și să depunem noi plângeri”, a mai spus Ilinca Urse.

„Nu e normal, domnule Bursuc”

Totodată, și în comentarii mai mulți oameni atrag atenția asupra limbajului și îl critică pe moderator că nu a intervenit.

„Nu este în regulă să normalizăm publicarea online a oamenilor care agresează femeile. Indiferent de cum este femeia. Nu e normal, domnule Bursuc”, scrie un internaut.

„Aici omul spune clar că lovelte femeile din viața lui ca o practica normală și nu ai avut niciun comentariu”, comentează altul.

„Burscule unde ți-e tricoul cu Stop Violența împotriva femeilor? Pt acest invitat nu l-ai purtat ️ Interesant, dublu standard”, scrie un alt internaut.